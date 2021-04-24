病死只能放腳邊運回家！印度街頭如「人間煉獄」

印度官員在臉書貼出印度社會的真實情況。（圖取自Gaurav Pandhi臉書）

2021/04/24 17:32

〔即時新聞／綜合報導〕印度武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續擴大，印度官員在臉書貼出照片，顯示當地醫療資源逐漸匱乏，有男子在病逝後，沒有救護車將他的遺體運送回家，只能由母親租賃三輪車將他放在腳邊帶回家；民眾也開始瘋狂搶購氧氣罐，甚至當街使用氧氣瓶。

綜合外媒報導，印度國大黨籍中央委員會電子通訊國家協調員潘迪（Gaurav Pandhi）近期不斷透過臉書貼出疫情之下的印度社會真實情況。當地1名住在北方邦（Uttar Pradesh）江布爾（Jaunpur）的男子辛格（Vinay Singh），跋涉60多公里前往瓦拉納西（Varanasi）求醫被拒，隨後身亡，辛格的母親拉卡拉（Chand rakala）也找不到救護車將兒子的遺體帶回故鄉，只能租賃電動三輪車，在毫無防護的情況下，將兒子的遺體放在腳下帶回家。

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當地也出現民眾當街呼吸氧氣瓶的畫面，目前印度政府緊急向首都新德里調撥500公噸氧氣，依舊無法滿足當地每日700公噸的氧氣需求，醫療體系面臨癱瘓，連救護車都已經不足以應付大量病患，當地治療武肺藥物「瑞德西韋」（Remdesivir）和「醫用氧氣」供應量相繼告急，黑市「瑞德西韋」和氧氣價格遠高於市價10倍。

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印度婦女染病後，當街使用氧氣瓶。（圖取自TWITTER）

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