這間麥當勞超缺人！面試就送1400元...沒人來原因曝光

這間麥當勞超缺人，面試就送1400元，沒人來的真相曝光。（路透）

2021/04/24 15:13

〔即時新聞／綜合報導〕美國佛羅里達州坦帕灣1間麥當勞頗缺人，為了徵到員工，祭出獎金制度，只要參加面試就能獲得50美元（約台幣1400元）現金，但依然沒有吸引到很多申請者，追根究柢，竟是因為該州失業救濟金太優渥！

根據《商業內幕》報導，這間麥當勞的經營者卡斯珀（Blake Casper）表示，他和總經理及一位主管想出這個主意，本來以為這個計畫可以有效提升來面試的人數，沒想到參加面試就能獲得50美元（約台幣1400元）現金依然沒有吸引到很多申請者，讓他相當驚訝，還語帶幽默的指出，「如果這招沒效，我願意支付50美元接受採訪」。

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報導提到，在坦帕灣地區擁有60間麥當勞的卡斯珀表示，「目前最大的挑戰是聯邦政府和州政府制定的失業救濟金制度，這確實創造了現在人們不工作的動機」、「你怎麼能責怪他們？因為失業你反而可以得到更多金錢，因此我們的底薪必須比之更高」，目前他正考慮將起薪從12美元（約台幣336元）提升到13美元（約台幣364元）。

不過，也有專家表示，這類沒有特殊技能的服務工人之所以短缺，是因為人們擔心染上武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，認為工作缺乏保護及足夠的福利，在在都影響人們的應徵意願。

根據網站資料顯示，在佛羅里達州，每週可獲得的失業救濟金最低為32美元（約台幣897元），最高為275美元（約台幣7709元），取決於佛羅里達州目前的失業率。

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