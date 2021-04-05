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    得來速點餐遭催出奇招反制 網：因果報應來太快

    南非喜劇演員澤納尼日前去麥當勞得來速點餐時，遇到後方女乘客按喇叭狂催，讓他想出奇招反制，示意圖。（美聯社）

    南非喜劇演員澤納尼日前去麥當勞得來速點餐時，遇到後方女乘客按喇叭狂催，讓他想出奇招反制，示意圖。（美聯社）

    2021/04/05 11:36

    〔即時新聞／綜合報導〕南非喜劇演員澤納尼（Nelly Zenani）日前去麥當勞得來速車道點餐時，後方女乘客因不耐久候，狂按喇叭又比中指催促他，但他沒有生氣，反而是以德報怨幫後方乘客買單，下秒卻又出示女乘客餐點的取餐收據，把對方餐領走後揚長而去，引發網友熱議。

    根據《Someecards》報導，澤納尼日前開車去麥當勞得來速點餐，未料後面的女乘客，不滿他花了太久時間點餐，不斷狂按喇叭催促，甚至還搖下車窗比中指挑釁，但澤納尼不但沒生氣，反而冷靜地和點餐員說：「我連女乘客的餐費一起付」。

    報導提到，澤納尼表示，他透過車窗後視鏡看到，原本不耐且暴怒的女乘客，看到他以德報怨的「暖心善舉」後感到相當難為情，甚至有些愧疚自己剛剛的脫序行為，未料接下來事情的發展卻令她「始料未及」。

    報導指出，當澤納尼將車開到窗口領餐時，他不僅出示了自己的收據，連後方女乘客的也一起出示，並把她點的單一併取走，留下後方一臉錯愕的女乘客，恨的牙癢癢地待在原地，重新將車開回後方排隊。

    對此，網友表示：「這肯定讓她學到一課」、「我很好奇現場候位的車怎麼都是白的」、「忍不住嘴角失守了」、「這因果報應也來的太快」、「真想現場看看女乘客的表情」、「就算女乘客很失禮也不能這樣做吧，對方可以告你吧」、「太經典了」。

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