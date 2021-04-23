CNN科技編輯開箱！紫色iphone12超美 台灣今晚8點開放預購

蘋果公司於春季發表會釋出了「隱藏版」的「紫色iphone12」。（歐新社）

2021/04/23 17:26

〔即時新聞／綜合報導〕CNN科技版編輯率先開箱！蘋果於春季發表會釋出了「隱藏版」的「紫色iphone12」，將於台灣時間今晚上8點開放預購，30日正式開賣，美國的iphone12 Mini售價為699美元（約新台幣1.9萬），iphone12 則為799美元（約新台幣2.2萬），同樣採用A14仿生晶片，使用順暢，搭配上春意盎然的紫色，貴氣十足。

根據《CNN》報導，科技版編輯克羅爾（Jacob Krol）已經拿到了最新的紫色iphone12，從機背、機身、靜音開關和音量按鍵都漆上了漂亮的紫色，相當美麗，雖然性能和去年出產的iphone12 相同，但搭載上A14仿生晶片的手機，可以進行強大的多工處理。

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報導指出，雖然蘋果曾在iphone11就推出紫色的款式，但顏色較為柔和，iphone12的紫色顏色則較為濃烈，其實紫色的風潮升溫，應該從年初的三星Galaxy S21機種開始，紫色的機體和金色的襯條搭配，貴氣十足，再來三星還推了「星魅紫」的Galaxy Buds Pro ，把紫色流行推往巔峰。

報導提到，紫色的iphone12還有相對應的「紫色桌布」能夠更換，但不會有許多人期待的紫色充電線，如果已經購入iphone12的民眾也不用擔心，蘋果也會推出新的深紫羅蘭色 MagSafe 的皮革保護套，讓你能過過擁有紫色iphone的乾癮。

據悉，這次蘋果的銷售手法，也是「飢餓行銷」的一環，因為 iPhone 11 系列就有「紫色」款式，沒道理iPhone 12沒有，2017年為了「世界愛滋病日」活動，首推的紅色 Product RED iPhone7手機，就是這個概念。

We’ve spent a day with the purple #iPhone12 and it’s a joyhttps://t.co/VWUkPEGmaY #purpleiPhone — CNN Underscored （@CNNUnderscored） April 22, 2021

紫色iphone12將於台灣時間今日晚上8點開放預訂，30日正式開賣。（圖翻攝自蘋果公司官網）

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