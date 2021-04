CNN科技編輯開箱！紫色iphone12超美 台灣今晚8點開放預購

2021/04/23 17:26

〔即時新聞/綜合報導〕CNN科技版編輯率先開箱!蘋果於春季發表會釋出了「隱藏版」的「紫色iphone12」,將於台灣時間今晚上8點開放預購,30日正式開賣,美國的iphone12 Mini售價為699美元(約新台幣1.9萬),iphone12 則為799美元(約新台幣2.2萬),同樣採用A14仿生晶片,使用順暢,搭配上春意盎然的紫色,貴氣十足。

根據《CNN》報導,科技版編輯克羅爾(Jacob Krol)已經拿到了最新的紫色iphone12,從機背、機身、靜音開關和音量按鍵都漆上了漂亮的紫色,相當美麗,雖然性能和去年出產的iphone12 相同,但搭載上A14仿生晶片的手機,可以進行強大的多工處理。

請繼續往下閱讀...

報導指出,雖然蘋果曾在iphone11就推出紫色的款式,但顏色較為柔和,iphone12的紫色顏色則較為濃烈,其實紫色的風潮升溫,應該從年初的三星Galaxy S21機種開始,紫色的機體和金色的襯條搭配,貴氣十足,再來三星還推了「星魅紫」的Galaxy Buds Pro ,把紫色流行推往巔峰。

報導提到,紫色的iphone12還有相對應的「紫色桌布」能夠更換,但不會有許多人期待的紫色充電線,如果已經購入iphone12的民眾也不用擔心,蘋果也會推出新的深紫羅蘭色 MagSafe 的皮革保護套,讓你能過過擁有紫色iphone的乾癮。

據悉,這次蘋果的銷售手法,也是「飢餓行銷」的一環,因為 iPhone 11 系列就有「紫色」款式,沒道理iPhone 12沒有,2017年為了「世界愛滋病日」活動,首推的紅色 Product RED iPhone7手機,就是這個概念。

We’ve spent a day with the purple #iPhone12 and it’s a joyhttps://t.co/VWUkPEGmaY #purpleiPhone