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    拜登上任不到3個月......CNN白宮記者：世界已變得更危險了

    CNN記者柯林森指出，美國總統拜登（見圖）上任不到3個月，世界已經變得更加危險與複雜，國際上的對手們都紛紛挑戰這位新總統。（美聯社檔案照）

    CNN記者柯林森指出，美國總統拜登（見圖）上任不到3個月，世界已經變得更加危險與複雜，國際上的對手們都紛紛挑戰這位新總統。（美聯社檔案照）

    2021/04/15 00:55

    〔即時新聞／綜合報導〕美國《有線電視新聞網》（CNN）白宮記者柯林森（Stephen Collinson）指出，拜登（Joe Biden）上任至今不到3個月，世界已經變得更加危險與複雜，「美國的對手們」都正在挑戰這位新總統。

    柯林森表示，美國正捲入與中、俄等大國的對抗中；中亞的伊朗計畫將鈾濃縮到前所未有的高度；北韓準備重新測試飛彈；今年911事件20周年之際，美方打算從阿富汗撤兵，恐將導美國盟軍喀布爾政府被塔利班打垮；此外，緬甸發生政變，美國的制裁和譴責卻無濟於事，這些都是拜登面臨的挑戰。

    柯林森指出，俄羅斯聚集龐大兵力在烏克蘭邊境、中國不斷考驗台灣的防衛能力，都正試探拜登的底線。俄國總統普廷（Vladimir Putin）尋求延長到20年任期，在國外爭奪領土、干涉大選，加速分裂、削弱西方勢力；中國則在亞洲不斷擴增軍力，加劇在全球各地的影響力。

    柯林森認為，中國心裡清楚，美國總統不太可能將台灣視為關鍵利益而與「亞洲巨人」對戰，對於拜登而言，退出戰爭比發起新戰爭更有吸引力；至於擁核大國俄羅斯，也無法想像拜登會為了非北約盟國烏克蘭讓美軍硬碰硬，白宮的立場應該是在可能的情況下尋求與中、俄合作。但隨著與中國激烈的經濟競爭，美中對抗的可能性更大。

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