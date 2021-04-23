拜登、習近平氣候峰會首度同框 習會上邀功遭專家打臉

多國領導人視訊參與氣候峰會，也是美總統拜登（下二排中）與中國國家主席習近平（末排中）首度同框。（美聯社）

2021/04/23 10:37

〔即時新聞／綜合報導〕美總統拜登上任後延續對中強硬政策，但在需要國際合作解決的氣候變遷議題上，拜登邀請中國國家主席習近平參與在22日「世界地球日」舉辦的「氣候峰會」。習在會中強調中國在減碳上勞心勞力，但專家點出，縱使中國顧好了自己，卻也因「一帶一路」把排碳問題轉嫁至其他國家。

氣候峰會為期2日，除了拜、習兩人外，參與者還有德總理梅克爾、俄總統普廷、南韓總統文在寅、日相菅義偉、歐盟主席馮德萊恩等。

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拜登表示，作為全球第二大排碳國的美國要在2030年以前，讓溫室氣體排放量較2005年減少50％到52％；習近平在會中先是歡迎美國重返氣候多邊議程，接著重申去年提出的2030年以前碳排放達峰值、2060年以前碳中和的目標。

會中習近平還強調，中國在減碳議題上已付出相當多心力，從碳排頂峰到中和所花的時間遠遠少於高度發展國家。

《自由亞洲電台》報導，長期關注美中氣候合作的華府智庫威爾遜中心環境計畫主任吳嵐（Jennifer Turner）指出，雖然中國可能兌現了自己在《巴黎協定》的承諾，但其「一帶一路」過去幾年有8成的投資項目都是煤炭和石油業，即便會認為發展中國家需要燃煤發電，但中方使用的是價格較便宜且不乾淨的燃煤發電，而非「潔淨煤」。

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