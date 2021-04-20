21歲正妹參加真人實境秀 竟遭逼吞藥性侵

漢默爆料，2016年錄製節目時慘遭性侵。（圖片截取自IG）

2021/04/20 22:11

〔即時新聞／綜合報導〕美國一名女子聲稱，曾經在參與一檔真人實境秀節目的時候，被迫服用藥物，接著便昏迷不醒，遭到性侵，而節目的製作人卻試圖息事寧人，並且讓加害者繼續參與節目錄影。

綜合外媒報導，2016年時，當年21歲的漢默（Gianna Hammer）參與真人實境秀《Are You the One?》第5季的錄影，而當時她正在服用一種抗憂鬱藥物，醫生也告誡她不要在酒後服用，因此她在錄影期間改成早上服用藥物，以免影響晚間的酒會。

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不過，事發當天，她喝醉過後與一名演員起了口角，因此工作人員將她帶到獨立房間，並要求她服用藥物，儘管身邊友人告知工作人員不能在酒後讓她服藥，但他們表示劑量不高，所以她就接受了。

服用藥物過後，漢默就失去了意識，直到隔天早上才醒過來，而其中一名製作人告訴她昨天遭到一名男演員性侵。一名男演員趁漢默意識朦朧之際爬上了她的床，眾人發現後趕緊將該名男演員從她身上拉開。

後來節目團隊並沒有將該名男演員趕出劇組，而是讓他繼續參與錄影，並要求漢默簽署保密協議，並禁止其他目擊者談論這件事情。

漢默表示，多年來因為害怕，都不敢讓這件事情曝光，但認為有必要讓大眾知道。

對此，電視台發言人表示，目前已經暫停錄製最新一季的節目，並著手調查，還將第5季節目暫時從串流平台下架。而該節目的第三方製作公司則對此事件否認，他們表示製作8季節目以來，從未有任何性侵事件。

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