為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    21歲正妹參加真人實境秀 竟遭逼吞藥性侵

    漢默爆料，2016年錄製節目時慘遭性侵。（圖片截取自IG）

    漢默爆料，2016年錄製節目時慘遭性侵。（圖片截取自IG）

    2021/04/20 22:11

    〔即時新聞／綜合報導〕美國一名女子聲稱，曾經在參與一檔真人實境秀節目的時候，被迫服用藥物，接著便昏迷不醒，遭到性侵，而節目的製作人卻試圖息事寧人，並且讓加害者繼續參與節目錄影。

    綜合外媒報導，2016年時，當年21歲的漢默（Gianna Hammer）參與真人實境秀《Are You the One?》第5季的錄影，而當時她正在服用一種抗憂鬱藥物，醫生也告誡她不要在酒後服用，因此她在錄影期間改成早上服用藥物，以免影響晚間的酒會。

    不過，事發當天，她喝醉過後與一名演員起了口角，因此工作人員將她帶到獨立房間，並要求她服用藥物，儘管身邊友人告知工作人員不能在酒後讓她服藥，但他們表示劑量不高，所以她就接受了。

    服用藥物過後，漢默就失去了意識，直到隔天早上才醒過來，而其中一名製作人告訴她昨天遭到一名男演員性侵。一名男演員趁漢默意識朦朧之際爬上了她的床，眾人發現後趕緊將該名男演員從她身上拉開。

    後來節目團隊並沒有將該名男演員趕出劇組，而是讓他繼續參與錄影，並要求漢默簽署保密協議，並禁止其他目擊者談論這件事情。

    漢默表示，多年來因為害怕，都不敢讓這件事情曝光，但認為有必要讓大眾知道。

    對此，電視台發言人表示，目前已經暫停錄製最新一季的節目，並著手調查，還將第5季節目暫時從串流平台下架。而該節目的第三方製作公司則對此事件否認，他們表示製作8季節目以來，從未有任何性侵事件。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    好萊塢淫魔提出上訴 溫斯坦：未獲公平審判
    2021/04/06 22:54

    好萊塢淫魔提出上訴 溫斯坦：未獲公平審判
    趁友人前女友昏睡「硬上」 惡狼還裝沒事悠哉泡咖啡
    2021/02/18 16:37

    趁友人前女友昏睡「硬上」 惡狼還裝沒事悠哉泡咖啡

    離岸風電大進展！東元電機成台廠首家
    傳哈利梅根將拍Netflix實境節目 挨轟後澄清：沒有相關計畫
    2020/09/29 14:05

    傳哈利梅根將拍Netflix實境節目 挨轟後澄清：沒有相關計畫
    野外求生實境秀 苦撐一年才發現早就停播...
    2017/03/25 10:37

    野外求生實境秀 苦撐一年才發現早就停播...
    國際今日熱門
    戴著一片綠洲行走在街頭 另類的「旅遊泡泡」
    2021/04/19 23:32

    戴著一片綠洲行走在街頭 另類的「旅遊泡泡」

    台灣撐香港 馬曉光氣噗噗跳腳：民進黨假惺惺
    2021/04/19 23:44

    台灣撐香港 馬曉光氣噗噗跳腳：民進黨假惺惺

    戰火一觸即發！俄羅斯屯兵烏克蘭邊境 歐盟：已動員逾15萬人
    2021/04/19 22:59

    戰火一觸即發！俄羅斯屯兵烏克蘭邊境 歐盟：已動員逾15萬人

    NASA火星直升機「機智號」任務成功 首飛升空離地 懸停30秒
    2021/04/19 23:20

    NASA火星直升機「機智號」任務成功 首飛升空離地 懸停30秒 影片

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播