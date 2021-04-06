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    好萊塢淫魔提出上訴 溫斯坦：未獲公平審判

    美國前知名製片人哈維．溫斯坦（見圖）去年3月因性侵案被判處23年徒刑，他近日已經透過律師提出上訴，稱自己被剝奪公平審判。（美聯社）

    美國前知名製片人哈維．溫斯坦（見圖）去年3月因性侵案被判處23年徒刑，他近日已經透過律師提出上訴，稱自己被剝奪公平審判。（美聯社）

    2021/04/06 22:54

    〔即時新聞／綜合報導〕一度在美國好萊塢呼風喚雨、但遭多名女性指控性侵與性騷擾的前知名製片人哈維．溫斯坦（Harvey Weinstein）去年3月被判處23年徒刑，人在獄中的他近日已經透過律師提出上訴，聲稱自己被剝奪公平審判。

    《彭博》報導，溫斯坦被控在過去數十年期間對多名女性做出不當的性行為，就此引爆受害者自揭遭性侵或性騷擾的#MeToo運動。如今被關在獄中的溫斯坦聲稱，他是在當時的動盪中被審判和定罪，不是因為他被指控的具體罪行而被判刑。

    辯護律師卡明斯（Barry Kamins）在5日提交的文件中說，「絕大多數指控都描述了所謂的不當行為，但非犯罪行為。」

    溫斯坦的律師稱，法官犯了很多錯誤，包括允許3名未在起訴書出現的女子出庭作證、阻止可能懷疑該案件的專家證人作證、允許提出過過遲的指控，他們形容這種復仇結果出自新聞記者鼓吹和急切的檢察官。

    代表7名原告的威格多（Douglas Wigdor）則說，「我們相信上訴不會改變他的定罪和判刑。」

    與本案無關的前檢察官韋恩斯坦（Michael Weinstein）認為，幾乎沒有上訴成功的機會。

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