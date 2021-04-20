港大學生會長指責校方配合港府 中官媒警告：小心監牢和手銬

港大學生會日前抗議校方配合辦理所謂「國安教育日」，中官媒特別刊文痛批學生會。圗為去年港大學生在校園連儂牆上張貼民主標語。（路透）

2021/04/20 00:47

〔即時新聞／綜合報導〕香港政府日前首辦「全民國家安全教育日」，香港大學學生會跳出來發表公開信指責校方配合港府。對此，中共官媒《人民日報》特別發表文章怒批港大學生會「抹黑」一國兩制，還嗆聲學生會「小心監牢和手銬」。

綜合媒體報導，港府15日依《中國國家安全法》首度辦理「全民國家安全教育日」，從警隊到各級學校皆見高調效忠中國的活動。港大學生會16日針對校方配合辦理國安教育日一事發表公開信，指責港大校長張翔「身為港大之首卻串通各資助大學校長，掛國家安全為幌子，行政府任務為實。香港大學貴為香港一個頂尖學府，應不受政治左右，維護學生獨立自主，但校方卻向政權折腰，甘作傀儡，扼殺學術。」

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對此，《人民日報》18日特別發表文章指責港大學生會，「港大學生會一而再、再而三發聲挑釁，大肆抹黑一國兩制，破壞憲制秩序，囂張氣焰令人髮指，在底線邊緣瘋狂試探，如此學生會已到了非管不可的時候。」文章還稱學生會代表不了廣大的港大學生，痛批學生會成員「是藏匿在校園中的暴徒。」

文章最後警告港大學生會長，應多看看那些正在服刑的民主派人士，「早知今日何必當初，等待反中亂港分子的只有監牢和手銬」。

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