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    驚人畫面曝光！劫車悍匪攔路多次射擊 美警跳車拔槍擊斃

    美國劫車嫌犯攔路多次射擊，警察跳離重機躲避後拔出手槍擊斃對方。（圖擷自「FremontPoliceDept」YouTube）

    美國劫車嫌犯攔路多次射擊，警察跳離重機躲避後拔出手槍擊斃對方。（圖擷自「FremontPoliceDept」YouTube）

    2021/04/19 10:05

    〔即時新聞／綜合報導〕超驚險！美國加州奧克蘭34歲男子格洛里亞（Joshua James Gloria）持械劫車後，費利蒙（Fremont）警察伯奇（Brian Burch）騎著警用重機從後追逐，孰料格洛里亞竟下車攔路多次射擊，伯奇見狀連忙跳離重機躲避，接著便拔出手槍擊斃劫車匪徒。

    《福斯新聞》報導，從警6年的伯奇經驗相當豐富，當時正騎著重機處理交通違法勤務，突然驚覺車牌辨識攝影機有反應，連忙跟著開進購物中心的停車場，命令駕駛停車受檢。

    不過，亡命之徒格洛里亞並不是那麼好聽話的，直接開上加州84號州道狂飆，並趁著空檔停在路邊下車持槍對著伯奇射擊，警用密錄器影片至少可以聽到2、3聲槍響。

    伯奇在遭受攻擊時倉促放棄重機，跳進路旁的草地躲閃，同時還不忘以無線電回報現場發生了槍擊，接著伯奇一回頭發現格洛里亞正試圖拉起倒在地上的重機，似乎想更換逃逸工具，二話不說就拔出手槍連開5發擊斃對方。

    加州警方表示，格洛里亞涉嫌在非法賭博場所朝他人多次射擊，當局正以殺人未遂和持有槍械等罪嫌通緝中，至於伯奇則並未中彈，只是頭部在跳車時曾撞到地上，經檢查後並無大礙。

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