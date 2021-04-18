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    暖心真相曝光！路人突趴地和孩子對話 母含淚致謝：他是英雄

    魯迪（圖左）因不喜歡「往回走」而趴在地上大吼大叫，此時暖男路人伊恩（圖右）路過，趴在地上和他對話，試圖緩和魯迪的情緒。（圖翻攝自Better to be Different臉書）

    魯迪（圖左）因不喜歡「往回走」而趴在地上大吼大叫，此時暖男路人伊恩（圖右）路過，趴在地上和他對話，試圖緩和魯迪的情緒。（圖翻攝自Better to be Different臉書）

    2021/04/18 15:46

    〔即時新聞／綜合報導〕英國母親娜塔莉（Natalie Fernando）日前帶著患有自閉症（Autism）的兒子魯迪（Rudy）在濱海步道散步，未料不小心走錯路需要回頭走，但因魯迪的症狀，讓他不喜歡「往回走」而趴在地上吼叫、發脾氣，此時有名暖男路人竟趴下來安撫魯迪，讓母親感動又感謝。

    綜合外媒報導，娜塔莉和5歲兒子魯迪，12日在埃塞克斯（Essex）紹森德（Southend）的濱海步道散步，由於魯迪自閉症的原因，他非常討厭「往回走」，通常母親會選擇繞路返回原點，但當天道路管制，只能回頭走，就讓魯迪情緒失控。

    報導提到，看到魯迪無法接受，趴在地上大吼大叫的母親，此時正焦頭爛額，不知所措，還引來許多路人側目，未料此時出現一名暖男路人伊恩（Ian）走到母子身旁，直接趴在魯迪面前，問他叫什麼名字，並安撫他失控的情緒。

    報導指出，伊恩暖心趴地的舉動，似乎融化了崩潰大哭的魯迪，只見伊恩以「相同的視角」和魯迪對話，讓他情緒慢慢地緩和下來，還跟著伊恩一起站了起來，最後他還陪魯迪和娜塔莉回到了車上。

    報導也說，娜塔莉表示，今天這位英雄拯救她，平時遇到魯迪情緒失控，至少得花1個小時才能安撫他的情緒，但沒想到竟然有素昧平生的人，願意伸出援手。她也提到，如果看到「這種情況」，可以多多給予孩子及父母關懷，而不是批評

    成功安撫魯迪的情緒後，伊恩事後牽起他的手，還陪伴母子倆回到車上。（圖翻攝自Better to be Different臉書）

    成功安撫魯迪的情緒後，伊恩事後牽起他的手，還陪伴母子倆回到車上。（圖翻攝自Better to be Different臉書）

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