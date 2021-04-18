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    歷史性首飛！火星直升機「機智號」預計明下午升空 NASA直播

    「機智號」將在台灣時間明下午3點30分，進行人類首次在其他星球內的動力飛行的壯舉。（法新社）

    「機智號」將在台灣時間明下午3點30分，進行人類首次在其他星球內的動力飛行的壯舉。（法新社）

    2021/04/18 12:00

    〔即時新聞／綜合報導〕在經歷1週左右的延遲，火星探測車「毅力號」（Perseverance）的微型直升機「機智號」（Ingenuity），將在美東時間19日凌晨3點30分（台灣時間19日下午3點30分），進行人類首次在其他星球內的動力飛行的壯舉。

    綜合媒體報導，「毅力號」登陸火星後，微型直升機「機智號」一直藏在其機腹中，3日「毅力號」行至預定地點兩者分離，過去依靠「毅力號」的動力系統保溫的「機智號」，已經可以獨自在火星上度過最低溫可達-90℃的寒夜。

    本擬定4月11日進行首飛，不過發現「機智號」在進行「起飛前」模式轉換到「飛行中」模式的程式時出現小問題，NASA決定重新安裝程式，16日成功進行葉片動力測試，旋翼獎轉速達到飛行所需的每分鐘2400轉；現NASA宣布，「機智號」擬於美東時間19日凌晨3點30分進行人類首次外星球飛行。

    「機智號」首次試飛預計升空至約3公尺左右的高度，懸停約30秒鐘，整個過程除了機智號自身的感應器和攝像機會記錄外，一旁的「毅力號」也可以觀看起飛畫面，NASA將進行「直播」。

    不過所謂的「直播」不是實況火星飛行，而是直播「資料下載」的過程，預計台北時間19日傍晚6點15開始，若成功進行試飛，NASA預定在台北時間20日清晨2點舉辦記者會。

    直播連結︰

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