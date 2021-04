火星天際驚見「彩虹」！毅力號新照片瘋傳 NASA揭真相

2021/04/08 11:20

〔即時新聞/綜合報導〕美國太空總署(NASA)火星探測器「毅力號」(Perseverance)持續傳回在火星所拍攝的照片,4日「毅力號」傳回1張照片赫見火星天際出現「彩虹」,立刻引發討論,不過NASA出面表示,火星不可能有足夠的水氣凝結反光,這是「毅力號」鏡頭眩光。

「毅力號」4日傳回一張火星照片成為討論的話題,這張照片在火星荒漠的天際赫見一道「彩虹」畫過火星天際,火星彩虹照立刻在網路上瘋傳,不過遺憾的是火星出現彩虹是不可能的事。

請繼續往下閱讀...

NASA表示,彩虹是太陽光照射到半空中的水滴,光線被折射及反射,在天空上形成拱形的七彩光譜,但是火星太冷了,大氣中沒有足夠的水氣凝結反光,這個弧其實是「毅力號」的鏡頭眩光。

「毅力號」也透過推特回應,這張照片是由後方的「避險相機」(Hazcams)所拍攝,前鏡頭有遮光設備,但是後方的「避險相機」未遮光,光線容易在鏡頭鏡片間反射,出現鏡頭眩光現象。

Many have asked: Is that a rainbow on Mars? No. Rainbows aren't possible here. Rainbows are created by light reflected off of round water droplets, but there isn't enough water here to condense, and it’s too cold for liquid water in the atmosphere. This arc is a lens flare. pic.twitter.com/mIoSSuilJW