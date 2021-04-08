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    火星天際驚見「彩虹」！毅力號新照片瘋傳 NASA揭真相

    「毅力號」傳回1張照片赫見火星天際出現「彩虹」，立刻引發討論，不過NASA出面表示，火星不可能有彩虹，這是鏡頭眩光。（歐新社）

    「毅力號」傳回1張照片赫見火星天際出現「彩虹」，立刻引發討論，不過NASA出面表示，火星不可能有彩虹，這是鏡頭眩光。（歐新社）

    2021/04/08 11:20

    〔即時新聞／綜合報導〕美國太空總署（NASA）火星探測器「毅力號」（Perseverance）持續傳回在火星所拍攝的照片，4日「毅力號」傳回1張照片赫見火星天際出現「彩虹」，立刻引發討論，不過NASA出面表示，火星不可能有足夠的水氣凝結反光，這是「毅力號」鏡頭眩光。

    「毅力號」4日傳回一張火星照片成為討論的話題，這張照片在火星荒漠的天際赫見一道「彩虹」畫過火星天際，火星彩虹照立刻在網路上瘋傳，不過遺憾的是火星出現彩虹是不可能的事。

    NASA表示，彩虹是太陽光照射到半空中的水滴，光線被折射及反射，在天空上形成拱形的七彩光譜，但是火星太冷了，大氣中沒有足夠的水氣凝結反光，這個弧其實是「毅力號」的鏡頭眩光。

    「毅力號」也透過推特回應，這張照片是由後方的「避險相機」（Hazcams）所拍攝，前鏡頭有遮光設備，但是後方的「避險相機」未遮光，光線容易在鏡頭鏡片間反射，出現鏡頭眩光現象。

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