熬過-90℃寒夜！無人機「機智號」成功度過火星第一晚

與「毅力號」分離後，微型直升機「機智號」，成功在獨自在火星上度過-90℃的第一夜。（法新社）

2021/04/06 14:42

〔即時新聞／綜合報導〕美國國家航空暨太空總署（NASA）宣布，火星探測車「毅力號」（Perseverance）所釋出的微型直升機「機智號」（Ingenuity），成功在獨自在火星上度過-90℃的第一夜。

「毅力號」登陸火星後，微型直升機「機智號」一直藏在其機腹中，3日「毅力號」行至預定地點後，「機智號」分離落地，隨後「毅力號」駛離該架直升機和它的飛行場，「機智號」過去依靠「毅力號」的動力系統保溫，現在開始必須使用自己的電池來運行重要的加熱器，以保護機上零件在火星寒冷的夜晚免於凍結和破裂，能否獨自在火星上度過第一夜至關重要，在其落地處夜晚最低溫可達-90℃。

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NASA今宣布，「機智號」已經成功度過第一夜考驗，NASA噴氣推進實驗室表示這是一次重要的里程碑，「我們確認我們擁有正確的絕緣材料，合適的加熱器以及電池中足夠的能量，可以抵禦火星寒冷的夜晚。」

機智號首度飛行將不會早於4月11日，它必須在密度僅地球1％的火星大氣中飛行，上升可能會更困難，但火星重力僅地球的3分之1，將為飛行提供一些幫助，預計第一次飛行將以每秒1公尺的速度攀升到3公尺高度，並在空中停留30秒，然後降落。

機智號將在一旁見證人類第一次在其他星球內的動力飛行，拍下高解析度的照片。NASA計畫在30個地球日之內進行5次飛行，並逐漸提高難度，若成功可能徹底改變太空探索的方式，探索更崎嶇的地形。

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