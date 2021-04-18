風向變了！中國國企成頭號違約戶 預料未來會爆更多

清華紫光去年違約，引發市場短期騷動。（路透）

2021/04/18 00:53

〔編譯魏國金／綜合報導〕彭博報導，數十年來，中國信貸市場一直有個信條：若央企陷入麻煩，政府不會見死不救。不過現在投資人不那麼確定了。

報導說，全球第2大信貸市場如今出現歷史性轉變，隨著中國國家主席習近平對信用狀況較弱的借貸者降低支持，國有企業已取代民營企業，成為中國最大的違約來源。

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根據惠譽評級，2020年中國國企的境內債券違約達795億人民幣（3505億台幣），不僅規模創紀錄，也使其境內違約佔比從2019年的8.5％一口氣暴衝至57％，今年第1季該數據更跳升至72％。

惠譽評級分析師張順成指出，「隨著國企逐漸成為主要（違約）壓力來源，中國的信貸市場正進入新時代」，他補充，中國決策者可能允許更多國有部門違約，以降低道德風險，培養較成熟的信貸市場。

惠譽彙編的數據顯示，至去年結束，中國國企在岸債券未償餘額達3兆人民幣（13.23兆台幣），約佔整體債券餘額91％。

穆迪分析師鍾汶權說：「新思維是只要不引發系統性風險，就不必然進行紓困，未來預料將有更多國企違約，但它們將多半集中於財政較弱的區域以及債務與勞動負擔較重的部門。」

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