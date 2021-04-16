印第安納州槍擊案 凶嫌疑持衝鋒槍犯案奪8命

美國聯邦快遞公司（FedEx）位於印第安納州印第安納波利斯市一處設施昨晚發生槍擊案，警方今天證實至少有8人遭他槍殺。（美聯社）

2021/04/16 20:40

〔中央社〕美國聯邦快遞公司（FedEx）位於印第安納州印第安納波利斯市一處設施昨晚發生槍擊案，目擊者稱，凶嫌疑似持衝鋒槍犯案後自殺，警方今天證實至少有8人遭他槍殺。

爆發槍擊的設施靠近印第安納波利斯市（Indianapolis）的國際機場，警方發言人庫克（Genae Cook）表示，有8名受害者在現場被宣告死亡。他說：「這是椿慘劇。」警方表示，另有數人受傷送醫。

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庫克指出，警方認為槍手是自殺身亡，他的身分還未查出。當局研判公共安全已不再面臨立即威脅，警方還在蒐集資訊想要查明受害者的身分。

晚班員工米勒（Jeremiah Miller）告訴當地電視台WISH-TV說，他目睹槍手開火並聽見10多聲槍響。

他說：「我看到一名男子持著像是衝鋒槍的武器，或是自動步槍，然後在戶外掃射，我立即撲倒在地，嚇得魂不附體。我朋友的媽媽進來並叫我們躲進車裡，（此後）我一直在通知我的同事今天不要來上班。」

報導說，這處廠房的員工超過4000人。

另一員工博拉特（Timothy Boillat）表示，爆發槍擊事件後，他目睹超過30輛警車趕抵現場。他又說：「槍聲大作後，我看到地板上有一具屍體。所幸我在距離槍手夠遠的地方，他看不到我。」

最近幾週全美爆發一連串的重大槍擊事件，就在上月底，南加州一棟辦公大樓有4人被擊斃，其中包括一名孩童。

3月22日，科羅拉多州波爾德市（Boulder）一家雜貨賣場有10人被擊斃。此前不到一週的時間，有個男子在喬治亞州亞特蘭大市（Atlanta）的一家按摩水療館射殺8人，其中6人是亞裔女性。

印第安納波利斯市這場槍擊案是當地今年初至今的第3起。元月間有包括一位孕婦在內共5人不幸遭殺害；3月間則有3個成人與1個孩童成了槍下亡魂。

在美國，每年將近4萬人因槍擊而喪命，當中超過半數是飲彈自盡。1100416

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