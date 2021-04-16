嚴防武肺變種病毒感染 輝瑞CEO：疫苗需要每年接種

美國輝瑞藥廠（Pfizer）執行長伯爾拉（ Albert Bourla）說，人們在接種2劑武漢肺炎疫苗後的12個月內，可能需要接種第3劑增強劑量的疫苗，並且在之後每年都需要注射疫苗。（法新社資料照）

2021/04/16 09:32

〔即時新聞／綜合報導〕美國輝瑞藥廠（Pfizer）執行長伯爾拉（ Albert Bourla）最近表示，人們在接種2劑武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗後的12個月內，可能需要接種第3劑增強劑量的疫苗，並且在之後每年都需要注射疫苗，預防武肺變種病毒的感染。

《全國廣播公司商業頻道》（CNBC） 報導，伯爾拉在CVS Health的一次活動中受訪說，「有一種情況是，人們可能需要在6個月至12個月之間完成第3劑的接種，並且可能需要每年注射1劑疫苗，但這些都還要需要確認。

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伯爾拉強調，控制對武肺病毒的易感人群非常重要，疫苗將成為對抗高傳染性變種的重要工具。伯爾拉是在4月1日接受訪問，但報導內容15日才公開。

美國醫療保健、醫療器材暨製藥大廠「嬌生」（Johnson & Johnson）執行長格爾斯基（Alex Gorsky）也曾在2月時說，人們必須每年接種武肺疫苗，就像季節性流感疫苗一樣。

輝瑞在本月稍早表示，第2劑武肺疫苗接種後6個月內，在預防武肺病毒方面的有效性超過91%。此用與輝瑞類似技術的莫德納疫苗也被證實注射6個月內非常有效。

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