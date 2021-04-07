英國開放接種莫德納疫苗 5千劑疫苗抵威爾斯

英國衛生部長漢考克（見圖）表示，「很高興英國開始推廣莫德納疫苗」。（法新社）

2021/04/07 17:10

〔即時新聞／綜合報導〕英國週三（當地時間）宣布開打莫德納（Moderna）疫苗，將先行在威爾斯（Wales）地區接種疫苗，隨後將擴及全國各地，這是繼阿斯特捷利康疫苗（AstraZeneca）、輝瑞（Pfizer）疫苗後，第三個推行的武漢肺炎疫苗。

綜合外媒報導，威爾斯卡麥森郡（Carmarthenshire）民眾將會是首批接種由美國生技公司莫德納（Moderna）研發武肺疫苗，週二（當地時間）晚上已有5000劑疫苗抵達當地大學健康委員會疫苗接種中心。

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英國衛生部長漢考克（Matt Hancock）則回應，「很高興英國開始推廣莫德納疫苗，疫苗接種計畫讓全民與政府可以一起努力」。小型企業部長斯庫利（Paul Scully）表示，「莫德納疫苗未來幾天內就會在英國推出，該疫苗與輝瑞公司使用的mRNA技術相同，但運送更加容易。」

根據《BBC》報導提到，莫德納疫苗共有2劑，間隔4至12週時間施打。如同輝瑞疫苗，皆為RNA疫苗，其將部分病毒的基因密碼注射體內，進入人體並告訴細胞產生抗體，這些抗體被免疫系統識別，即可抵抗武肺病毒，因為不需要真正的病毒即能生產mRNA疫苗，這代表可以加快生產疫苗速度，它的運輸過程需保持溫度約為負攝氏20度，類似一般冰箱溫度。

據知，英國目前有3160萬人接種第一劑武肺疫苗，其中有550萬人已經接種第二劑，預計不久總人口數的一半將完成接種武肺疫苗。

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英國週三（當地時間）宣布先行在威爾斯（Wales）地區接種莫德納疫苗。示意圖。（路透）

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