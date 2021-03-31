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    武漢肺炎》用力拍胸脯！輝瑞：12至15歲接種者100％不染病

    輝瑞（Pfizer）及BioNTech今（31）日在新聞稿中宣布，輝瑞疫苗對12至15歲的兒童100%有效。（法新社）

    輝瑞（Pfizer）及BioNTech今（31）日在新聞稿中宣布，輝瑞疫苗對12至15歲的兒童100%有效。（法新社）

    2021/03/31 21:40

    〔即時新聞／綜合報導〕輝瑞（Pfizer）及BioNTech今（31）日在新聞稿中宣布，武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID19）輝瑞疫苗對12至15歲的兒童100%有效。

    綜合外媒報導，輝瑞及BioNTech表示，他們對2260位參與者進行測試，其中沒有施打輝瑞疫苗者，有18位感染了武漢肺炎，有接種者則均未出現陽性反應。這兩間公司表示，對12至15歲的參與者，BNT162b2（輝瑞疫苗）100%有效，其抗體反應甚至超過先前接種過的成年人，且耐受性良好。參加者接種疫苗產生的副作用與其他年輕人相似。

    輝瑞公司執行長伯爾拉（Albert Bourla）宣布，將在未來幾週內向美國食品藥品監督管理局（FDA）提交該實驗數據，以更新緊急使用授權（Emergency Use Authorization, EUA）。希望能在下個學年開始以前，為這個年齡層的學童接種疫苗。

    此外，這兩間公司也正在對年齡更小的幼兒進行疫苗測試，預計下週開始對2至5歲的兒童進行研究。

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    輝瑞公司執行長伯爾拉（見圖）宣布，將在未來幾週內向美國食品藥品監督管理局（FDA）提交該實驗數據。（路透）

    輝瑞公司執行長伯爾拉（見圖）宣布，將在未來幾週內向美國食品藥品監督管理局（FDA）提交該實驗數據。（路透）

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