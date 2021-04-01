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    武漢肺炎》好消息！ 輝瑞疫苗可抗南非變種病毒

    輝瑞（Pfizer）及BioTech公司今天說，輝瑞疫苗對武漢肺炎南非變種病毒有防護力。（路透）

    輝瑞（Pfizer）及BioTech公司今天說，輝瑞疫苗對武漢肺炎南非變種病毒有防護力。（路透）

    2021/04/01 21:37

    〔即時新聞／綜合報導〕輝瑞（Pfizer）及BioTech公司今（1）日說，最新的臨床數據顯示，輝瑞疫苗防護力為91％，其中包括接種6個月的受試者；而且，輝瑞疫苗可有效防治南非變種病毒。

    根據《路透》報導，武漢肺炎新型南非變種病毒猖獗，雖然南非的輝瑞疫苗受試者較少，目前僅有800人，卻達到100％有效。

    輝瑞疫苗最新的全體總測試結果，防護力為91.3％，略低於去年11月針對4400人進行測試的95％。根據美國聯邦政府數據，目前已在美國25個州發現超過300例南非變種病毒病例。

    對此，輝瑞公司執行長伯爾拉（Albert Bourla）說，疫苗試驗報告更新後，製藥商將可獲得美國管制機構的全面批准。目前，輝瑞疫苗已獲美國食品藥品監督管理局（FDA）所核准的緊急使用授權（EUA）。

    BioTech執行長沙辛（Ugur Sahin）也說，這份試驗數據提供了第1個可以有效防治變體病毒的臨床結果，這是實現群體免疫、結束全球瘟疫的關鍵。

    這兩家公司說，接種第2劑疫苗的6個月內，患者並無出現嚴重的安全疑慮，且不分年齡，性別、人種及醫療環境，都一樣有效。

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