為了哈利、安德魯面子？英女王下令喪禮上禁穿軍裝

2021/04/15 21:50

〔即時新聞/綜合報導〕英國愛丁堡公爵菲立普菲利普親王(Prince Philip)的喪禮將於當地時間17日在溫莎堡聖喬治教堂(St George's Chapel)舉行。今(15)日英國女王伊莉莎白二世下令,喪禮當天所有皇室成員禁止穿著軍裝,此舉被外界揣測是在為了哈利王子(Prince Harry)以及安德魯王子(Prince Andrew)的面子著想。

綜合外媒報導,哈利王子已退出英國皇室,並被取消3個軍銜,將無法穿著皇室軍裝參加喪禮,有可能成為在婚禮上唯一穿著便服的參與者。因此女王下令,所有年長的男性皇室成員在喪禮上都必須穿著西裝和打領帶,並禁止穿著軍裝,可避免尷尬。

此外,安德魯王子若穿著海軍制服,恐引起英國海軍的不滿。61歲的安德魯雖於2015年被「皇家海軍(Royal Navy)」授予榮譽副海軍上將,原定在他60歲生日之際升任海軍上將。但,由於他與已故「戀童癖」美國富豪艾普斯坦(Jeffrey Epstein)有往來,因此已退出皇室公務。

Significant move on military uniforms tonight.

NO member of the Royal Family will wear them at Prince Philip’s funeral on Saturday.

A safety first decision given:

1. Prince Andrew’s current situation

2. Prince Harry having his military roles removed when he left pic.twitter.com/Cyl8CGcjG1