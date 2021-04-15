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    為了哈利、安德魯面子？英女王下令喪禮上禁穿軍裝

    由於哈利王子（見圖）已與英國皇室斷絕關係，並被辭去三個軍事頭銜，因此他將無法穿著皇室服裝參加喪禮。（美聯社）

    由於哈利王子（見圖）已與英國皇室斷絕關係，並被辭去三個軍事頭銜，因此他將無法穿著皇室服裝參加喪禮。（美聯社）

    2021/04/15 21:50

    〔即時新聞／綜合報導〕英國愛丁堡公爵菲立普菲利普親王（Prince Philip）的喪禮將於當地時間17日在溫莎堡聖喬治教堂（St George's Chapel）舉行。今（15）日英國女王伊莉莎白二世下令，喪禮當天所有皇室成員禁止穿著軍裝，此舉被外界揣測是在為了哈利王子（Prince Harry）以及安德魯王子（Prince Andrew）的面子著想。

    綜合外媒報導，哈利王子已退出英國皇室，並被取消3個軍銜，將無法穿著皇室軍裝參加喪禮，有可能成為在婚禮上唯一穿著便服的參與者。因此女王下令，所有年長的男性皇室成員在喪禮上都必須穿著西裝和打領帶，並禁止穿著軍裝，可避免尷尬。

    此外，安德魯王子若穿著海軍制服，恐引起英國海軍的不滿。61歲的安德魯雖於2015年被「皇家海軍（Royal Navy）」授予榮譽副海軍上將，原定在他60歲生日之際升任海軍上將。但，由於他與已故「戀童癖」美國富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）有往來，因此已退出皇室公務。

    安德魯王子（見圖）也已退出皇室公務，且曾因醜聞纏身，若穿著海軍制服出席公開場合，恐引起英國海軍反彈。（路透）

    安德魯王子（見圖）也已退出皇室公務，且曾因醜聞纏身，若穿著海軍制服出席公開場合，恐引起英國海軍反彈。（路透）

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