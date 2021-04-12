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    哈利將返英奔喪 前英國首相：修復皇室裂痕的好時機

    梅傑強調，威廉王子（右）及哈利（左）兩人對於祖父過世同感悲傷，對於修補任何可能存在的裂痕來說是理想機會。（路透）

    梅傑強調，威廉王子（右）及哈利（左）兩人對於祖父過世同感悲傷，對於修補任何可能存在的裂痕來說是理想機會。（路透）

    2021/04/12 08:26

    〔即時新聞／綜合報導〕英國愛丁堡公爵菲利普親王於9日逝世，享耆壽99歲，葬禮將在4月17日舉行，英國皇室成員屆時將在葬禮中齊聚，目前旅居美國、先前宣告脫離英國皇室的哈利王子（Prince Harry）也將會返國奔喪。然而先前哈利與妻子梅根在接受歐普拉專訪時爆料皇室秘辛，造成與皇室之間產生裂痕，前英國首相梅傑（John Major）表示，對菲利普親王之死同悲，是修復皇室內部裂痕的理想時機。

    根據英國《BBC》報導，哈利王子及妻子梅根在去年一月宣布脫離皇室，兩人3月8日接受美國知名主持人歐普拉專訪，爆料許多「皇室秘辛」，此舉也讓哈利梅根兩人與皇室之間關係更加緊張。

    前英國首相梅傑（John Major）在1997年黛安娜王妃去世後被任命為威廉王子及哈利王子的特別監護人，梅傑提到，哈利與皇室成員齊聚菲利普親王的葬禮，可能有助於緩解雙方之間的緊張。梅傑強調，威廉王子及哈利兩人對於祖父過世同感悲傷，這是個理想的機會，「我非常希望這次可以修補任何可能存在的裂痕」。

    梅傑也談到伊莉莎白女王，表示菲利普親王仍留存在女王的記憶之中，女王作為國家君主，在許多層面皆面臨孤獨處境，而菲利浦親王是那位能夠替她減輕負擔的人。

    哈利（右）將返英參加菲利浦親王（中）的葬禮。（歐新社）

    哈利（右）將返英參加菲利浦親王（中）的葬禮。（歐新社）

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