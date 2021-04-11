悼念菲利普親王取消既定節目 BBC投訴專區遭灌爆

英國女王伊莉莎白二世丈夫、愛丁堡公爵菲利普親王9日逝世。圖為英國報紙10日以頭版報導此事。（法新社）

2021/04/11 19:53

〔即時新聞／綜合報導〕英國女王伊莉莎白二世丈夫、愛丁堡公爵菲利普親王（Prince Philip）9日過世，享耆壽99歲，葬禮將在17日舉行。為表示敬意，英國廣播公司（BBC）9日晚上宣布，暫停數個頻道原先表定節目，改為播放有關親王的報導和紀錄片，沒想到此舉引發一些英國觀眾不滿，紛紛湧入官網投訴。

綜合媒體報導，BBC旗下的BBC1和BBC2頻道9日晚上原先要播放《東區人》（EastEnders）、《園丁世界》（Gardeners’ World）等節目，以及備受矚目的《廚神當道》（MasterChef）決賽，但因為配合菲利普親王過世，電視台臨時決定暫停播出，改為播放有關親王的報導和紀錄片，還播放預錄節目《愛丁堡公爵》（Duke of Edinburgh's children）致敬，卻掀起觀眾反彈。

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有些觀眾認為BBC播放「過多」有關親王的報導和紀錄片，激烈抨擊，BBC一度製作了一份網路投訴表格專供觀眾表達不滿。

投訴頁面寫道，「我們收到了太多關於『愛丁堡公爵菲利普親王死訊的電視報道過多』的投訴」，因此特別開設這個「發洩窗口」提供不滿的觀眾投訴，但目前該投訴區已被移除。

儘管還是有一些觀眾對BBC的「對於愛丁堡公爵菲利普親王死訊大報特報」給予稱讚，認為它展現了「BBC最好的一面」，但也有一些「忍無可忍」的觀眾紛紛在Twitter上表達對BBC這一做法的強烈不滿。

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