儘量讓親屬出席 英相強森不會參加菲利浦親王葬禮

菲利普親王（Prince Philip）9日過世，享耆壽99歲，英相強森決定不會出席葬禮，以便讓更多的王室親屬可以到場。（美聯社）

2021/04/11 14:39

〔即時新聞／綜合報導〕英國女王伊莉莎白二世丈夫、愛丁堡公爵菲利普親王（Prince Philip）9日過世，享耆壽99歲，預計將在17日舉行葬禮，但由於武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情的緣故，屆時只能有30人出席，英相強森（Boris Johnson）已決定當天不會前去，讓更多的王室親屬可以到場。

據《BBC》報導，英國首相官邸唐寧街10號發言人表示，按照武肺防疫規定，只有30人可以參加菲利普親王的葬禮，首相強森一直希望能夠以最適合王室的方式完成儀式，所以他希望越多王室成員出席越好。

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菲利普親王的葬禮訂於格林威治標準時間17日下午3時舉行（台灣時間晚間10時），他生前協助設計的Land Rover車款將從溫莎城堡載著靈柩前往聖喬治禮拜堂，王室成員屆時會走在後方跟隨，伊莉莎白二世不會和王室一同前往，而是分開抵達教堂。

移靈過程預計花費8分鐘左右，過程中將舉行鳴槍禮，之後再由8名護柩人員抬起靈柩從西進入聖喬治禮拜堂，溫莎教長（教長指地方教會的管理者）和坎特伯里大主教會在場致意，以上10人不會被算進30人的限制當中。另外，所有人員在葬禮上都必須保持社交距離並戴上口罩。

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