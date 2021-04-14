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    英國史上最低調 菲利普親王喪禮將沒有合唱團、詩歌獻唱

    知名王室傳記作家斯華德（Ingrid Seward）說：「我能肯定菲利普一定會說，『這將會是一場有史以來最低調的婚禮』，但這絕對是他想要的。」（圖為在謝菲爾德教堂，菲利普親王生前照）（路透）

    知名王室傳記作家斯華德（Ingrid Seward）說：「我能肯定菲利普一定會說，『這將會是一場有史以來最低調的婚禮』，但這絕對是他想要的。」（圖為在謝菲爾德教堂，菲利普親王生前照）（路透）

    2021/04/14 21:32

    〔即時新聞／綜合報導〕英國愛丁堡公爵菲利普親王（Prince Philip）的喪禮將於當地時間17日在溫莎城堡聖喬治教堂（St George's Chapel）舉行，由於武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響，為保持社交距離，喪禮可能取消合唱團和詩歌獻唱，參與者也都將戴上口罩，有專家認為，這會是英國史上「最低調喪禮」。

    綜合英國媒體報導，菲利普親王喪禮的細節仍在籌畫中，不過據了解，喪禮將會遵從武肺防疫措施進行，包括配戴口罩，以及配合英國本週新的防疫政令「禁止在公共場所唱歌」，同時參加人數也被限制在30人以內。英國皇室評論人波拉德（Eve Pollard）表示，「沒有音樂伴奏、沒有軍鼓手、沒有合唱團，這對皇室成員來說將會『非常困難』。」

    知名王室傳記作家斯華德（Ingrid Seward）表示：「看到皇室成員戴著口罩、彼此站得非常遙遠，這會很奇怪，不過這是防疫規定。」斯華德也說，「我能肯定菲利普一定會說，『這將會是一場有史以來最低調的喪禮』，但這絕對是他想要的。」

    據報導，王室資深記者兼作家朱諾（Penny Junor）則說，「許多人在這次疫情中失去了家人，但他們都必須遵守喪禮上的限制，因此英國皇室必定會意識到英國人經歷了什麼，並展現與英國人民的團結。」

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