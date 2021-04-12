菲利浦親王逝世後火速返英 英媒曝哈利已抵達倫敦

英媒報導指出，哈利已返抵英國。（美聯社）

2021/04/12 11:23

〔即時新聞／綜合報導〕去年一月宣布脫離英國皇室的哈利王子，將為了祖父菲利普親王的葬禮重返英國，英媒指出，有目擊者目擊哈利王子週日抵達倫敦希斯洛機場。

根據英國《太陽報》報導，菲利普親王於9日安詳逝世，享耆壽99歲，白金漢宮發言人日前證實，目前旅居美國洛杉磯的哈利王子也將返國奔喪。《太陽報》指出，哈利王子在10日傍晚前往洛杉磯機場，搭乘清晨航班，進行了10小時的航程，於11日抵達倫敦。一名目擊者表示：「我看到哈利王子抵達希斯洛機場，並坐進英國政府護送的汽車之中。」消息人士透露，查爾斯王子與哈利已經一年多沒見面，因此十分期待與哈利見面。

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按照英國隔離規定，哈利入境後須自我隔離10天，並在第2天及第8天進行武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）檢測，不過此規則對參加喪禮的英國國民有所豁免，根據同理心原則，可允許參加家庭成員及朋友的喪禮，而哈利週日（11日）抵達英國，有望在菲利浦親王喪禮舉辦日（17日）前結束隔離，不過在喪禮結束後，哈利必須繼續隔離，補足剩餘隔離天數。

白金漢宮發言人日前證實：「薩塞克斯公爵（Duke of Sussex）打算出席葬禮，公爵夫人則會遵從醫囑，避免國際旅行。」

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