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    資助港人反送中 貝里斯籍李亨利遭中國判11年

    在中國經商的貝里斯籍男子李亨利，2日因資助危害國家安全犯罪活動罪被判處有期徒刑11年。他被指資助香港「反送中」人士與西方官員見面。（彭博）

    在中國經商的貝里斯籍男子李亨利，2日因資助危害國家安全犯罪活動罪被判處有期徒刑11年。他被指資助香港「反送中」人士與西方官員見面。（彭博）

    2021/04/15 16:38

    〔中央社〕中國央視昨天報導，在中國經商的貝里斯籍男子李亨利，2日因資助危害國家安全犯罪活動罪被判處有期徒刑11年。他被指資助香港「反送中」人士與西方官員見面，並對制裁中國法案提供意見。

    中國方面最早披露李亨利案，是2019年11月底，和台灣民眾李孟居被廣州市國安局逮捕的消息一起報導，報導稱這兩人都支持「反中亂港」活動。央視「焦點訪談」節目14日播出李亨利案的細節。

    根據央視新聞App，李亨利原名李滬祥，1955年出生於上海，曾是上海美東房地產有限公司副總裁，其公司有人民幣億元以上的經營規模。為了避稅，他早年即加入貝里斯籍。

    報導說，李亨利1980年代曾因引誘婦女賣淫和詐騙被公安機關處理，「他對政府的怨恨和仇視開始滋長」。

    報導稱李亨利是典型的「兩面人」，他在與政府官員接觸時極力表現出自己是愛國商人，私底下則毫不避諱自己反中的思想。

    警方指出，李亨利2009年在海外認識了他仰慕已久的楊姓反中人士，此後長達10年左右時間裡，李亨利捐助給他的各類資金就達數十萬美元。

    李亨利也關心香港情勢，早在2011年就和泛民主派的前立法會議員梁國雄秘密會面；2014年香港發生「占中」運動後，李亨利主動要求結識香港前學聯秘書長周永康，並表達資助的意願。

    2019年6月，香港反送中運動爆發，李亨利加大與楊姓反中人士等人聯繫。上海市國安局幹警說，在李亨利的資助下，楊姓人士多次將黃之鋒、周永康、羅冠聰、張崑陽等「反中亂港分子」引薦到境外，與西方大國的反中政治人物、甚至是高級政府官員會面。

    除了以金錢資助，李亨利也親身參與了中國警方口中的反中行動。

    2018年，「某西方大國」正準備公布涉港的制裁法案，李亨利透過楊姓人士運作，以境內香港問題專家身分參與相關閉門會議，提供自己的看法。

    廣州市國家安全局幹警稱，一個華人提出這些建議，使該西方大國對中國的打壓和遏制更具有殺傷力，「這是典型的漢奸行徑」。

    李亨利2019年11月因資助危害國家安全的行為被捕，2021年4月2日，李亨利因資助危害國家安全犯罪活動罪被判處有期徒刑11年。

    廣州市國家安全局幹警稱，這是一起「吃中國飯砸中國碗」的典型案件，並稱國家安全機關對這類危害國安的人士將予以嚴厲打擊。

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