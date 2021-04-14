不甩美國及北約警告 俄羅斯反咬北約邊境部署4萬兵力

俄羅斯近期在烏克蘭邊境及克里米亞半島集結大批軍隊，引發國際關注，包含美國和北約都敦促俄羅斯停止集結軍力，俄羅斯國防部長紹伊古則反控北約將在俄羅斯邊境部署4萬兵力。（歐新社）

2021/04/14 07:15

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯近期在烏克蘭邊境及克里米亞半島集結大批軍隊，引發國際關注，包含美國和北大西洋公約組織都敦促俄羅斯停止集結軍力，俄羅斯國防部長紹伊古（Sergey Shoygu）則反控北約將在俄羅斯邊境部署4萬兵力，北約則否認這項說法。

烏克蘭東部局勢日漸緊繃，俄國近期在邊境部署大批軍隊，烏克蘭週一指控俄方在烏克蘭東部邊境部署了4.1萬名士兵，在克里米亞也增加4.2萬名士兵，包含美國及北約都敦促俄羅斯，停止在鄰近烏克蘭邊境處集結軍力。其中美國國務卿布林肯批評俄羅斯的軍事部署十分挑釁，並重申美國堅定支持烏克蘭的領土完整。北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）也批評俄羅斯此舉無必要而且令人深感憂慮，並敦促俄羅斯立即停止挑釁、緩和衝突。

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俄羅斯國防部長紹伊古（Sergey Shoygu）週二則表示，近日已調派2支陸軍部隊和3個空降兵編隊到西部邊界地區，並稱此為軍事演習的一部分，並會持續兩週的時間，強調俄方有能力保衛國家軍事安全。他也反控美方及北約正在向俄羅斯邊界附近調派軍隊，並稱北約有威脅俄羅斯的軍事活動，有情報指北約將在俄羅斯邊境部署約4萬兵力和1萬5千件武器裝備。

不過針對俄方的指控，北約則否認有此部署計畫。

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