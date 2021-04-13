中國下令加強高中生軍事訓練 3年最少56堂課

中國教育部與中共中央軍委國防動員部今天發布「高中階段學校學生軍事訓練教學大綱」，將於8月1日中共建黨100周年起實施，明定中國高中生的軍事訓練課程，在校總計不得少於7天56課時。圖為上海一家知名企業員工午後進行分列式齊步走訓練。（示意圖，中央社）

2021/04/13 20:39

〔中央社〕中國教育部與中共中央軍委國防動員部今天發布「高中階段學校學生軍事訓練教學大綱」，將於8月1日中共建黨100周年起實施，明定中國高中生的軍事訓練課程，在校總計不得少於7天56課時。

根據中國教育部官網，這項於3月26日發布全國、今天才公布的大綱前言強調，為全面貫徹「黨的教育方針」，落實「強軍目標根本要求」，全面規範高中階段學校學生軍事訓練組織與實施，「加強國防後備力量建設」，因此制定這一教學大綱。

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這項大綱強調，組織學生軍事訓練是高中階段學校「必須開展的教育活動」，是全面貫徹「黨的教育方針」、「新時代軍事戰略方針和總體國家安全觀」，加強全民國防教育、國防後備力量建設和青年學生素質教育的重要措施。

大綱明確規定，中國各高中階段學生的軍事訓練教學，包括「基本軍事知識」和「基本軍事技能」兩部分，教學時間共7至14天，總計不得少於7天共56課時（1「課時」指包含下課的1堂課時間）。

其中，「基本軍事知識」共24課時，其中必訓12課時、選訓12課時；「基本軍事技能共88課時」，其中必訓44課時、選訓44課時。

這項大綱嚴令，中國各類高中不得減少軍事訓練教學內容和規定課時。同時鼓勵學校積極開設有關軍事知識、軍事技能訓練教學方面的課程，拓寬軍事訓練教學內容。

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