為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    中國下令加強高中生軍事訓練 3年最少56堂課

    中國教育部與中共中央軍委國防動員部今天發布「高中階段學校學生軍事訓練教學大綱」，將於8月1日中共建黨100周年起實施，明定中國高中生的軍事訓練課程，在校總計不得少於7天56課時。圖為上海一家知名企業員工午後進行分列式齊步走訓練。（示意圖，中央社）

    中國教育部與中共中央軍委國防動員部今天發布「高中階段學校學生軍事訓練教學大綱」，將於8月1日中共建黨100周年起實施，明定中國高中生的軍事訓練課程，在校總計不得少於7天56課時。圖為上海一家知名企業員工午後進行分列式齊步走訓練。（示意圖，中央社）

    2021/04/13 20:39

    〔中央社〕中國教育部與中共中央軍委國防動員部今天發布「高中階段學校學生軍事訓練教學大綱」，將於8月1日中共建黨100周年起實施，明定中國高中生的軍事訓練課程，在校總計不得少於7天56課時。

    根據中國教育部官網，這項於3月26日發布全國、今天才公布的大綱前言強調，為全面貫徹「黨的教育方針」，落實「強軍目標根本要求」，全面規範高中階段學校學生軍事訓練組織與實施，「加強國防後備力量建設」，因此制定這一教學大綱。

    這項大綱強調，組織學生軍事訓練是高中階段學校「必須開展的教育活動」，是全面貫徹「黨的教育方針」、「新時代軍事戰略方針和總體國家安全觀」，加強全民國防教育、國防後備力量建設和青年學生素質教育的重要措施。

    大綱明確規定，中國各高中階段學生的軍事訓練教學，包括「基本軍事知識」和「基本軍事技能」兩部分，教學時間共7至14天，總計不得少於7天共56課時（1「課時」指包含下課的1堂課時間）。

    其中，「基本軍事知識」共24課時，其中必訓12課時、選訓12課時；「基本軍事技能共88課時」，其中必訓44課時、選訓44課時。

    這項大綱嚴令，中國各類高中不得減少軍事訓練教學內容和規定課時。同時鼓勵學校積極開設有關軍事知識、軍事技能訓練教學方面的課程，拓寬軍事訓練教學內容。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    17歲高中生「賣腎買iPhone」 9年後暴瘦...悲慘狀況曝光
    2020/05/19 17:16

    17歲高中生「賣腎買iPhone」 9年後暴瘦...悲慘狀況曝光
    中國最先開學省份！貴州傳出逾200名學生發燒腹瀉
    2020/03/27 17:36

    中國最先開學省份！貴州傳出逾200名學生發燒腹瀉

    滙豐卓越二十年 陪伴客戶用心見證
    武漢肺炎》中國男誆確診快死了騙「露奶照」 女網友心軟傳給他
    2020/02/01 18:19

    武漢肺炎》中國男誆確診快死了騙「露奶照」 女網友心軟傳給他
    潘恆旭稱貓熊能「年賺50億」 高中生報告打臉
    2019/03/11 20:45

    潘恆旭稱貓熊能「年賺50億」 高中生報告打臉

    母親節送禮指南 3大寶物媽咪最傾心
    中國足球隊竟用軍訓拚世界盃... 專家痛批：盲目嘗試！
    2018/11/04 07:14

    中國足球隊竟用軍訓拚世界盃... 專家痛批：盲目嘗試！
    國際今日熱門
    中國「斂財測速照相機」？62萬人次中箭 罰款逾5億
    2021/04/13 00:09

    中國「斂財測速照相機」？62萬人次中箭 罰款逾5億

    黑人小朋友只能吃空氣？美知名連鎖幼兒園爆種族歧視
    2021/04/12 21:46

    黑人小朋友只能吃空氣？美知名連鎖幼兒園爆種族歧視

    武漢肺炎》英國放寬防疫禁令 酒吧、商店一早大排長龍
    2021/04/12 21:49

    武漢肺炎》英國放寬防疫禁令 酒吧、商店一早大排長龍

    武漢肺炎》全球逾1億3595萬例確診 逾293萬多人病歿
    2021/04/12 23:09

    武漢肺炎》全球逾1億3595萬例確診 逾293萬多人病歿

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播