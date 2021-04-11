罕見！聯合軍演後美艦宣布自由航行 惹印軍不滿派艦監視

美伯克級驅逐艦約翰·保羅·瓊斯號（見圖）本月7日在印度專屬海域自由航行，引發印度不滿。（歐新社檔案照）

2021/04/11 00:23

〔即時新聞／綜合報導〕印度與美國海軍3月28日在東印度洋進行聯合軍演，軍演結束之後，第七艦隊本月7日公告1艘驅逐艦通過印度經濟海域，印度外交部對此發聲明表達強烈不滿，並強調全程派軍監視美艦動向。

第七艦隊官網新聞稿顯示，伯克級驅逐艦約翰·保羅·瓊斯號（USD John Paul Jones DDG 53）本月7日在拉克肖普群島（Lakshadweep Islands）以西130海里的印度經濟海域自由航行，美方強調「無需事先徵得印度同意，這符合國際法」，並指稱印度對通行權的主張並不符合國際法。

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美軍表示，驅逐艦的航行挑戰了印度海洋權利的過度主張，維護了國際法中承認的海洋自由合法使用權，美軍稱所有行動均按照國際法規劃，未來將繼續在國際法允許的範圍內飛行、航行，

根據《日本經濟新聞》報導，印度外交部對美軍行動感到不滿，發聲明強調《聯合國海洋法公約》不允許未經同意在他國專屬經濟海域內或大陸棚上進行軍事演習、使用武器或爆裂物，印度軍方監視了美艦從波斯灣前往麻六甲海峽的動向。

印度前海軍參謀長普拉卡什（Arun Prakash）質疑美國為什麼在1個明顯是盟友的海域內宣布自由航行，他認為，讓第七艦隊違反印度法律在專屬經濟海域執行任務已經很糟了，「還要公開說嗎？」

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