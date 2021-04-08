為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    日經：美國會擬制定新經濟制裁方案 專門針對中國武力犯台

    美國民主黨籍眾院外交委員會亞太小組主席貝拉。（法新社）

    美國民主黨籍眾院外交委員會亞太小組主席貝拉。（法新社）

    2021/04/08 20:27

    〔駐日特派員林翠儀／東京8日報導〕日本經濟新聞報導，美國國會考慮制定專門針對中國武力犯台的經濟制裁方案，民主黨籍眾院外交委員會亞太小組主席貝拉（Ami Bera）接受該報訪問時雖然避免談及細節，不過對於台灣情勢，貝拉表示，中國正在採取更具攻擊性的行動，美國對於任何攻擊行動均會迅速反應，他想藉此發出強烈的訊息。

    報導指出，貝拉擔任外委會亞太小組主席，對於亞洲政策相關立法和預算握有很高的權限，並對拜登政府的對中政策具有影響力。美國目前尚無專門針對中國對台動武的經濟制裁法案，貝拉的態度可能左右新法案的制定。

    貝拉在訪談中避免談及具體的經濟制裁細節，不過歐巴馬政府時代的經濟制裁專家奧圖爾（Brian O'Toole）表示，以新法案進行新的制裁將是一種選項。報導指出，美國近期通過新法案鼓勵美台高級官員互訪及對台軍售等，加強在外交和安全保障方面支援台灣，但並未觸及中國武力犯台的經濟制裁。

    貝拉透露，眾院外委會正在以非正式會議討論，中國對台動武的情況下，關於經濟方面的回應。他表示，讓中國共產黨中央政治局在舉行內部會議討論對台動武時，也要同時意識到美國的經濟制裁，這點極為重要。報導指出，貝拉希望藉此讓中國打消對台動武的盤算。

    以美國現行的法律，若要對中國武力犯台進行經濟制裁，可適用「國際緊急經濟權力法」，該法授權總統可在有事之際，限制民間的商業活動。不過有國會相關人士表示，這項法案可適用於所有情況，但對特定事件的遏止效果並不佳。

    報導中還指出，有別的國會相關人士認為，面對武力還是必須以武力回擊，即使採取經濟制裁的手段，對中國的抑制效果還是很微弱，共和黨議員普遍支持應將防衛台灣義務化。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    曝美兵推中國侵台數據 前五角大廈高官：「紅隊」常獲勝
    2021/03/30 18:53

    曝美兵推中國侵台數據 前五角大廈高官：「紅隊」常獲勝
    中國侵台時間不是重點 葛來儀：灰色地帶戰略才是威脅
    2021/03/24 11:04

    中國侵台時間不是重點 葛來儀：灰色地帶戰略才是威脅

    台股漲勢冠全球 冠軍基金出爐
    中國6年內侵台？ 美準印太司令：比想像更緊迫
    2021/03/24 07:39

    中國6年內侵台？ 美準印太司令：比想像更緊迫
    國際今日熱門
    到底穿啥不辱華？ 中國實況主連換3次衣服都被指辱華
    2021/04/07 21:53

    到底穿啥不辱華？ 中國實況主連換3次衣服都被指辱華

    武漢肺炎》印度今11.5萬人確診創新高 禁疫苗出口還是不夠用
    2021/04/07 21:48

    武漢肺炎》印度今11.5萬人確診創新高 禁疫苗出口還是不夠用

    曾被中國兩辦點名批鬥 港前泛民議員郭榮鏗傳移居加拿大
    2021/04/07 21:18

    曾被中國兩辦點名批鬥 港前泛民議員郭榮鏗傳移居加拿大

    戰狼撿到槍？趙立堅：美國侵犯關島「土著」人權
    2021/04/07 21:46

    戰狼撿到槍？趙立堅：美國侵犯關島「土著」人權

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播