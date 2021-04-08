日經：美國會擬制定新經濟制裁方案 專門針對中國武力犯台

美國民主黨籍眾院外交委員會亞太小組主席貝拉。（法新社）

2021/04/08 20:27

〔駐日特派員林翠儀／東京8日報導〕日本經濟新聞報導，美國國會考慮制定專門針對中國武力犯台的經濟制裁方案，民主黨籍眾院外交委員會亞太小組主席貝拉（Ami Bera）接受該報訪問時雖然避免談及細節，不過對於台灣情勢，貝拉表示，中國正在採取更具攻擊性的行動，美國對於任何攻擊行動均會迅速反應，他想藉此發出強烈的訊息。

報導指出，貝拉擔任外委會亞太小組主席，對於亞洲政策相關立法和預算握有很高的權限，並對拜登政府的對中政策具有影響力。美國目前尚無專門針對中國對台動武的經濟制裁法案，貝拉的態度可能左右新法案的制定。

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貝拉在訪談中避免談及具體的經濟制裁細節，不過歐巴馬政府時代的經濟制裁專家奧圖爾（Brian O'Toole）表示，以新法案進行新的制裁將是一種選項。報導指出，美國近期通過新法案鼓勵美台高級官員互訪及對台軍售等，加強在外交和安全保障方面支援台灣，但並未觸及中國武力犯台的經濟制裁。

貝拉透露，眾院外委會正在以非正式會議討論，中國對台動武的情況下，關於經濟方面的回應。他表示，讓中國共產黨中央政治局在舉行內部會議討論對台動武時，也要同時意識到美國的經濟制裁，這點極為重要。報導指出，貝拉希望藉此讓中國打消對台動武的盤算。

以美國現行的法律，若要對中國武力犯台進行經濟制裁，可適用「國際緊急經濟權力法」，該法授權總統可在有事之際，限制民間的商業活動。不過有國會相關人士表示，這項法案可適用於所有情況，但對特定事件的遏止效果並不佳。

報導中還指出，有別的國會相關人士認為，面對武力還是必須以武力回擊，即使採取經濟制裁的手段，對中國的抑制效果還是很微弱，共和黨議員普遍支持應將防衛台灣義務化。

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