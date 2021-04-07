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    北韓仍宣稱「零確診」 WHO代表：當局不再公布疑似病例數

    北韓至今仍宣稱「0確診」。（美聯社）

    北韓至今仍宣稱「0確診」。（美聯社）

    2021/04/07 13:37

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情肆虐全球，不過北韓在去年初疫情爆發初期隨即封鎖國門，至今仍宣稱「0確診」，世界衛生組織（WHO）駐北韓代表7日表示，未來北韓不會再向聯合國相關機構提供正在接受隔離的疑似病例人數。

    根據《美聯社》報導，北韓在去年初疫情爆發時，將阻擋疫情蔓延定義為「民族存續問題」，除了關閉邊境出入以外，也禁止外國遊客入境、驅逐外交官，並隔離成千上萬名疑似病例。然而北韓當局至今仍宣稱國內「0確診」，有鑑於北韓衛生基礎設施品質欠佳、與中國邊境管理鬆散等因素，國際間普遍質疑北韓的「0確診」說法。

    WHO駐北韓代表薩爾瓦多（Edwin Salvador）在一封信件中指出，從去年疫情爆發至今年4月1日為止，北韓當局對2萬3121人進行了病毒檢測，所有結果「均為陰性」，在3月26日至4月1日期間，有732人接受測試。薩爾瓦多也提到，未來北韓將不會再向聯合國機構相關機構提供疑似病例人數。根據「COVAX」計畫規劃，北韓在今年上半年可接收約190萬劑疫苗。

    此外，北韓在昨日宣布將退出東京奧運，並聲稱此舉是為了保護北韓運動員遠離武漢肺炎這場全球性公共衛生危機。

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