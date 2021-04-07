北韓將缺席東奧 對話契機落空

二○一六年八月五日，北韓代表團在里約奧運開幕式進場。（法新社檔案照）

2021/04/07 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕延期一年的東京奧運會上月廿五日確定七月登場，北韓體育省六日以武漢肺炎疫情依舊嚴峻為由，宣稱防疫為其當前首要政策，站在保護選手的立場，決定不參加東京奧運，成為帶頭宣布缺席盛會的全球第一個國家。原本期待藉由這場體育盛事促進兩韓關係的南韓直言失望，並由外交部公開呼籲北韓改變心意。

日本延長北韓制裁兩年

不過，日本東京奧運暨帕運組織委員會六日表示，尚未收到北韓通知。日本內閣官房長官加藤勝信承諾，將確保充分防疫措施，期待各國共襄盛舉。他同日宣布，鑑於北韓持續發展核武及飛彈計畫，且在綁架日本人問題上無任何改進，日方配合聯合國制裁北韓的制裁行動在十三日到期後，將延長兩年。

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儘管外界普遍質疑，北韓仍堅稱境內並無武肺確診病例。此舉讓外界原先預期東奧可能成為北韓與南韓、美國、日本對話契機的期望落空。

南韓聯合新聞通訊社引述北韓體育省營運網站「朝鮮體育」報導，北韓奧委會是在三月廿五日以視訊方式舉行大會時，做出這項決定。二○一八年，北韓最高領導人金正恩胞妹、現任北韓勞動黨中央委員會副部長金與正，率團參加南韓平昌冬季奧運會開幕式時，南北韓代表團還持「半島旗」共同進場。

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