武漢肺炎》疫情增溫！日本大阪強制戴口罩用餐 民眾質疑多

2021/04/05 18:32

〔中央社〕日本大阪府與大阪市政府為抑制轄內快速擴大的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，決定從今天開始約一個月內，採取強制要求餐飲店顧客戴上口罩用餐等措施，並派出約50人組成的「巡邏隊」檢查約6萬間店家。

●大阪疫情快速升溫 再度採取管制措施

大阪府3日新增666起2019冠狀病毒疾病（COVID-19 ）確診病例，創去年疫情爆發以來單日新高紀錄；4日也新增594例確診病例，創當地週日公布新增病例的新高紀錄。

由於英國變種病毒株來勢洶洶，專家示警，大阪府與兵庫縣新增病例恐倍增。

在這樣的情況下，日本政府日前宣布，疫情快速擴散的大阪府、兵庫縣及宮城縣3府縣，從今天開始適用「防止蔓延等重點措施」，在不發布「緊急事態宣言」的情況下，也能讓3府縣政府針對轄內疫情嚴重地區，採取集中防疫對策。

日本讀賣電視台、產經新聞等日媒報導，「防止蔓延等重點措施」準用「緊急事態宣言」的強制措施，店家如果不遵守大阪府籲請甚至命令，將被開罰20萬日圓（約新台幣5萬1500元）以下的行政罰鍰；大阪府與大阪市政府，今天將派員巡邏大阪市內約6萬家餐飲店，檢查業者是否遵守相關規定。

大阪府知事吉村洋文要求餐飲店在未來一個月間，提前在晚間8時打烊，並採取在店內設置防止飛沫的壓克力板等措施。大阪市長松井一郎2日曾就「巡邏隊」進行說明。

巡邏隊指的是由大阪府與大阪市40到50名職員組成，這些職員分別進入各個店家，檢查是否有遵照大阪府及大阪市政府要求，包括要求顧客力行「（戴上）口罩聚餐」、設置壓克力板，並安裝二氧化碳濃度偵測裝置，徹底做好室內換氣工作等。

不過，巡邏隊功能如何、實際上能不能發揮功能等，難免讓民眾存疑，畢竟光是大阪市內就有約6萬間餐飲店，如果每一間都要派員入內檢查，以50名巡邏員來計算，每人一天檢查10家，要花120天；每人一天檢查30家，也得花40天。

●全程戴口罩用餐 民眾意見兩極

位於大阪市梅田地區的一間餐飲店，今天一早就在店門外公布相關注意須知，並拒絕未戴口罩顧客入內，或是請走不願配合在店內戴上口罩用餐的顧客。

這間餐飲店的社長長瀨雄一郎說，他們最擔心的就是跟顧客發生糾紛，要傳達給客人的方式也很困難，也不可能一直留意客人有沒有戴上口罩。

家住大阪市北區的23歲化妝品銷售員吉田愛說，如果要全程戴著口罩吃飯，那用餐過程中就要不斷地戴脫口罩，非常麻煩，「所以包括我在內的年輕人，應該就會避免到餐飲店聚餐」。

不過，也有民眾不看好「口罩聚餐」的效果，家住大阪市東成區的38歲家庭主婦岩崎加奈說，一度放寬防疫措施，要再強抑制就有困難，「我覺得太早解除緊急事態宣言了」。

有顧客說，說真的搞不清楚「緊急事態宣言」跟「防止蔓延等重點措施」有什麼不同，但用餐時還要戴上口罩，「這不是比緊急事態宣言所採取的措施還嚴格嗎」？

過去提倡「口罩聚餐」的神奈川縣知事黑岩祐治今天正面評價說，吉村洋文的做法將讓「口罩聚餐」再度獲得關注。

黑岩去年持續呼籲民眾，在餐飲店吃飯時，「除了張口吃東西外，都應該戴好口罩」。

他今天說，當初電視台還評論他的建議說「那樣不可能做到吧」，但即使如此，「無論受到多少嘲笑，我仍然會持續自己的主張」。

●店家叫苦憂影響生意

有店家擔心，適用重點措施後可能讓出門的上班族減少，經營狀況恐將變得更加嚴峻。

在大阪市道頓堀一帶經營鐵板燒及大阪燒店的55歲社長原田正明說，如果在社群網站貼文「拜託大家戴上口罩聚餐」，馬上就會被網友批評「不去這種店家」、「口罩會沾上油跟醬汁」等。

原田說，放置壓克力板也是，消防單位說桌上不要放可燃物（因為是鐵板燒），結果跟大阪府政府說完後，大阪府政府人員還是堅持說，「這個我也明白，但還是請設置壓克力板」。

原田說，希望政府能多聽聽餐飲業現場的意見，「過去一年來一直舉債度日，營業額也只有過去的一成左右，這次政府的措施真的太嚴格了」。

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