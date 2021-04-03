武漢肺炎》大阪新增666人染疫創新高 東京連4天逾400例

日本大阪府今天通報新增666起武漢肺炎確診病例，創去年疫情爆發以來單日新高紀錄。（美聯社）

2021/04/03 19:34

〔中央社〕日本大阪府今天通報新增666起武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診病例，創去年疫情爆發以來單日新高紀錄；東京都今天通報新增446起確診病例，連續4天單日新增逾400例。

日本放送協會（NHK）報導，大阪府不僅連續3天單日新增逾600例確診，也是連續5天超越東京都居日本之冠。大阪府至今累計確診病例數達到5萬4096例，包括1191起死亡病例。

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東京都今天通報新增446起確診病例，較上週六增加16例，也是連續4天單日新增逾400例，至今累計病例數12萬2347例，重症患者較昨天增加5人，總數48人。

跟大阪府同樣位於近畿地方的兵庫縣今天通報新增206例，時隔3天再出現單日逾200例的情況。兵庫縣至今累計病例數2萬637例。

位於最南端的冲繩縣疫情持續升溫，今天通報新增117起確診病例，至今累計病例數9795例。

「冲繩時報」報導，冲繩縣最近7天（3月27日到4月2日）每10萬人口新增病例數達41.27人，擠下宮城縣居日本之冠，也是從去年11月5日以來再度居冠，第2名的宮城縣為39.82人，第3名的大阪府是36.09人。

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