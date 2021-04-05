泰國重啟觀光救經濟 普吉島居民優先大規模接種疫苗

泰國政府為了重新開放國際旅客前來普吉島觀光，優先對普吉島居民啟動大規模接種計畫，提升居民防疫力。（路透）

2021/04/05 11:40

〔即時新聞／綜合報導〕普吉島是泰國重要的旅遊勝地，泰國政府26日也通過普吉府提出的方案，從7月1日起，曾經接種過2劑武肺疫苗的旅客入境普吉島不再需要隔離。而泰國政府也打算在7月1日前準備向普吉島上46萬人提供疫苗，將普吉島居民列為接種計畫的優先接種群體。

根據《路透》報導，在泰國疫苗接種行動中，醫務人員、內閣成員及老年人是重點接種族群，然而普吉島作為泰國最重要的旅遊勝地，在疫情爆發前的2019年，吸引超過4000萬名旅客造訪，帶來610億美元的收入。

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由於泰國政府決心重啟旅遊觀光，近期也將普吉島居民列為重點接種族群，被列為優先接種族群的普吉島46萬名居民包含島上大部分人口，普吉府政府高層指出，如果能夠為島上70至80％的人口建立免疫力，就可以無需隔離、直接接待已接種疫苗的外國遊客。

報導指出，泰國政府希望今年第三季至少有10萬名旅客造訪普吉島，而隨著全球疫苗接種作業發展，第四季的旅遊需求可望激增。泰國觀光局局長優薩克（Yuthasak Supasorn）認為，開放旅客造訪普吉島是個挑戰，但這在一定程度上可對泰國的GDP作出貢獻，優薩克表示：「當然，我們不希望遊客像水壩洩洪一樣湧入，我們希望具備高消費力、高素足的旅客先行前來。」預計歐洲、阿拉伯聯合酋長國及美國旅客會率先造訪普吉島。

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