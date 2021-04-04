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    持續示威抗議！緬甸示威者在復活節彩蛋上 繪製反軍政府訊息

    緬甸示威者今（4）日配合復活節，在雞蛋上繪製三指致敬的抵抗手勢圖案，以示對軍政府的抗議。（路透）

    緬甸示威者今（4）日配合復活節，在雞蛋上繪製三指致敬的抵抗手勢圖案，以示對軍政府的抗議。（路透）

    2021/04/04 22:18

    〔即時新聞／綜合報導〕緬甸軍方自2月1日發動政變以來，持續血腥鎮壓示威群眾，至今已少550人喪命。而今（4）日在緬甸，可以見到大量的復活節彩蛋被寫上示威抗議訊息，像是「拯救緬甸（Save Myanmar）」以及「永不放棄（Never give up）」等，此外示威者也走上街頭，持續與軍政府對峙。

    綜合外媒報導，緬甸示威者自從軍方政變後，便發起公民不服從運動，而示威者今日配合復活節，在雞蛋上繪製翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）肖像和三指致敬的抵抗手勢圖案等反政變訊息，並將彩蛋留在緬甸居民的家門口，或將寫有訊息的復活節彩蛋照片，貼在社群媒體上；而示威者也再次走上街頭，以示抗議。

    據報導，一位在仰光的繪製雞蛋的民眾說：「我是佛教徒，但我參加了這項運動。我花了將近一個小時來裝飾雞蛋，我為緬甸從當前局勢重返民主而祈禱。」

    緬甸聯邦委員會駐聯合國特使，同時也隸屬翁山蘇姬領導的全國民主聯盟（NLD）的薩沙醫生（Dr. Sasa）表示，「復活節代表著未來，而緬甸人民在聯邦民主政體中，才會有美好的未來。」

    據報導，今日早上，數百名抗議者在緬甸第二大城市曼德勒（Mandalay）抗議，有些抗議者步行，有些則騎摩托車，此外其他幾個城鎮也都有抗議者聚集，然而警察和軍方之後開始驅散示威者。

    今（4）日在緬甸，可以見到大量的復活節彩蛋被寫上示威抗議訊息，像是「拯救緬甸（Save Myanmar）」以及「永不放棄（Never give up）」等，此外示威者也走上街頭，持續與軍政府對峙。（法新社）

    今（4）日在緬甸，可以見到大量的復活節彩蛋被寫上示威抗議訊息，像是「拯救緬甸（Save Myanmar）」以及「永不放棄（Never give up）」等，此外示威者也走上街頭，持續與軍政府對峙。（法新社）

    今（4）日在緬甸，可以見到大量的復活節彩蛋被寫上示威抗議訊息，此外示威者也走上街頭，持續與軍政府對峙。（法新社）

    今（4）日在緬甸，可以見到大量的復活節彩蛋被寫上示威抗議訊息，此外示威者也走上街頭，持續與軍政府對峙。（法新社）

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