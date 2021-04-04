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    仰光女大生在國際選美為緬甸發聲 她回憶比賽過程：永不放棄！

    韓蕾接受《路透》專訪時強調：「我們緬甸人民永遠不會放棄。」（路透）

    韓蕾接受《路透》專訪時強調：「我們緬甸人民永遠不會放棄。」（路透）

    2021/04/04 09:56

    〔即時新聞／綜合報導〕緬甸軍方對示威者血腥鎮壓，造成超過550人死亡，代表緬甸到泰國曼谷參加國際萬國小姐（Miss Grand International）選拔的22歲仰光大學學生韓蕾（Han Lay），日前在比賽中為示威者發聲，韓蕾在接受《路透》專訪時也強調：「我們緬甸人民永遠不會放棄。」

    韓蕾當時在選拔賽舞台上哽咽發言：「在我站在舞台上的同時，緬甸有許多人死去，今天就有超過100人死亡，對於所有失去性命的人，我深切感到難過。」韓蕾也在舞台上呼籲民主，並請求全球各界幫助緬甸，強調緬甸現在正需要國際間的緊急援助。

    回憶起當時的發言，韓蕾表示，她當時盡可能地控制她的情緒，因為她需要在兩三分鐘內對全世界說出真相，當她回到飯店房間後便無法止住淚水，直到現在，她只要談到緬甸議題就會想哭。韓蕾坦言：「參加選美需要微笑，需要向每個人展現親和力，但我在這裡沒辦法開心起來，雖然我在這裡過我的日常生活，但是在緬甸有很多人死去。」

    韓蕾強調，緬甸人民永遠不會放棄，「他們告訴我，他們將在大街上戰鬥，而我現在也在舞台上戰鬥，我認為如果人民不放棄，我們最後將獲得勝利」。國際萬國小姐選美創辦人納瓦特（Nawat Itsaragrisil）表示，韓蕾公開反對軍政府意味著她必須要留在海外，如果她現在回去緬甸，回的不會是她的家，而是要被送進監獄。

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