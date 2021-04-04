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    昨日鎮壓示威者釀5死 緬甸軍方向20位意見領袖發出逮捕令

    緬甸軍方對20名意見領袖發出逮捕令。（法新社）

    緬甸軍方對20名意見領袖發出逮捕令。（法新社）

    2021/04/04 07:52

    〔即時新聞／綜合報導〕緬甸軍方自2月1日發動政變已來，持續血腥鎮壓示威群眾，至今已殺害至少550人，而緬甸軍警昨日對示威群眾開火，造成5人死亡，更向20名替示威者發聲的意見領袖發出逮捕令。

    根據《路透》報導，昨日在緬甸中部城市蒙育瓦（Monywa）舉行的一場抗議活動中，軍警向示威群眾開槍，造成4人死亡、多人受傷，目擊者表示，軍警投擲震撼彈，並對著群眾用實彈不斷射擊，人們因此向後退、迅速跑向障礙物後躲避，目擊者稱：「子彈擊中我前面一個示威者的頭，他當場死亡」。

    另外，緬甸南部小鎮泰頓「Thaton」則有1名男子被軍方槍殺。據緬甸政治犯援助協會（AAPP）週六發出的聲明統計，自從政變已來，軍方已殺害550人，其中有46人是兒童。

    緬甸軍方近期根據反煽動法，向20名意見領袖發出逮捕令，這20人都是在社群媒體上具有一定影響力的人，包括歌手、模特兒、演員等。曾獲緬甸影后殊榮的女演員潘平圖（Paing Phyoe Thu）在政變後曾在仰光參與數次集會，潘平圖強調，不管軍政府是否發出逮捕令，只要她還活著，就會反對軍政府的獨裁統治，軍方殺害人民，「革命必須獲得勝利」。

    軍方除了逮捕意見領袖外，更命令網路供應商自2日起降低無線網路頻寬，並限制大多數用戶的使用權限，企圖限制資訊流動。

    緬甸影后潘平圖強調，只要她還活著，就會反對軍政府的獨裁統治。（歐新社）

    緬甸影后潘平圖強調，只要她還活著，就會反對軍政府的獨裁統治。（歐新社）

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