武漢肺炎》英國推「疫苗護照」 海外旅遊最快下月解封

英國首相強森（見圖）宣布預計最快5月即能開放國民至海外旅遊，本月中旬要定點試推「疫苗護照」。（路透）

2021/04/04 22:50

〔即時新聞／綜合報導〕英國國政府將逐步解除封城防疫措施，首相強森（Boris Johnson）宣布，最快5月重新開放出國旅遊，本月中旬要在選定的休閒場域試推行「疫苗護照」；但有官員透露，他們對於後續解封還是持保守態度，畢竟經濟已無法承擔再次受到重創。

綜合外媒報導，強森表示，「接種疫苗計畫在近幾個月有顯著的進步，全國人民都付出了極大的犧牲，因此政府正盡力讓國家重新開放，讓所有人能安全地回復日常生活，包含開放旅行、其他休閒活動。」

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強森提到，疫苗護照可追蹤國民的疫苗接種狀況、近期陰性檢測結果，或是過去6個月內檢測出陽性反應，被認定為自然免疫等狀況。

英國政府強調，12日起開放的營業場所，包含酒吧、飯店及非必要的零售商店，並不需要有疫苗護照的認證。

對於開放海外旅遊，強森認為還是要審慎評估風險，預計最快下月17日才能重啟，但也可能延後時間。英國將以「交通號誌」的顏色來區分放行的國家名單，「綠燈名單」將無強制隔離要求，出發前需進行檢測，且到達目的地後要再次檢測，而自「紅燈名單」、「黃燈名單」的國家返抵國門，就要強制隔離或是自我隔離。

據當地媒體報導，「綠燈名單」可能包括馬爾地夫、直布羅陀，馬耳他和以色列，確切名單預計下月公布，但官員仍建議民眾不要太早預定海外旅遊行程。

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