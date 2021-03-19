為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    戰狼碰壁！歐盟推「疫苗護照」 中國疫苗不被認可

    歐盟17日公布「數位綠色認證」（Digital Green Certificate）的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗護照計畫，中國、俄羅斯的疫苗未獲認可。（法新社資料照）

    歐盟17日公布「數位綠色認證」（Digital Green Certificate）的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗護照計畫，中國、俄羅斯的疫苗未獲認可。（法新社資料照）

    2021/03/19 09:03

    〔即時新聞／綜合報導〕歐盟17日公布「數位綠色認證」（Digital Green Certificate）的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗護照計畫，讓接種過疫苗、康復者及對病毒呈陰性反應的人，能夠恢復旅行與人員流通。不過，這項機制只認可獲得歐洲藥品管理局（EMA）批准的疫苗，意味著中國、俄羅斯的疫苗不被認可。

    《自由亞洲電台》 報導，歐聯為刺激成員國的旅遊業，17日推出「數位綠色認證」計畫，這是一套全歐盟通行的認證機制，辨識已接種疫苗者，針對性放寬出入境措施，以協助恢復歐盟成員國間的人員流動。為避免出現疫苗歧視的問題，疫苗護照最終變成「數位綠色認證」，淡化對接種疫苗後才能在歐盟各國間自由流動的限制問題。

    報導提到，「數位綠色認證」只承認獲歐洲藥品管理局批准的疫苗，意味著中國、俄羅斯的疫苗暫時不被接納。歐盟表示這是全部成員國必須承認的基本標準，但如果接種未獲歐盟批准的4款疫苗，將無法獲得歐盟分發的疫苗證書。

    不過，歐盟成員國中的匈牙利和斯洛伐克，已使用了未經歐洲藥品管理局批准的中俄疫苗。歐盟執委會副主席席納斯（Margaritis Schinas）解釋說，施打未獲歐洲藥品管理局批准的疫苗，將取決於旅行目的地成員國的接受程度。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    武漢肺炎》歐盟藥品管理局：AZ疫苗安全有效、利多於弊
    2021/03/19 06:49

    武漢肺炎》歐盟藥品管理局：AZ疫苗安全有效、利多於弊
    武漢肺炎》英國超過2500萬人施打第1劑 歐盟威脅擋疫苗出口
    2021/03/18 06:07

    武漢肺炎》英國超過2500萬人施打第1劑 歐盟威脅擋疫苗出口

    市心絕版地段 光明無限最強學區
    武漢肺炎》挽救觀光業 歐盟將推「疫苗通行證」
    2021/03/17 21:43

    武漢肺炎》挽救觀光業 歐盟將推「疫苗通行證」
    武漢肺炎》救觀光業！ 歐盟、南韓、泰國擬推疫苗護照
    2021/03/02 20:57

    武漢肺炎》救觀光業！ 歐盟、南韓、泰國擬推疫苗護照
    國際今日熱門
    搭滑雪場纜車竟中途換位子 強國男高空墜落
    2021/03/18 12:27

    搭滑雪場纜車竟中途換位子 強國男高空墜落 影片

    法國議會通過法案 自願性行為年齡下限為15歲
    2021/03/18 10:51

    法國議會通過法案 自願性行為年齡下限為15歲

    日本正妹主播報新聞遇地震「秒變臉」 臨危不亂網讚爆
    2021/03/18 10:43

    日本正妹主播報新聞遇地震「秒變臉」 臨危不亂網讚爆

    新研究：多數武肺患者可免疫2次感染 65歲以上風險大增
    2021/03/18 12:08

    新研究：多數武肺患者可免疫2次感染 65歲以上風險大增

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播