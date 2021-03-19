戰狼碰壁！歐盟推「疫苗護照」 中國疫苗不被認可

歐盟17日公布「數位綠色認證」（Digital Green Certificate）的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗護照計畫，中國、俄羅斯的疫苗未獲認可。（法新社資料照）

2021/03/19 09:03

〔即時新聞／綜合報導〕歐盟17日公布「數位綠色認證」（Digital Green Certificate）的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗護照計畫，讓接種過疫苗、康復者及對病毒呈陰性反應的人，能夠恢復旅行與人員流通。不過，這項機制只認可獲得歐洲藥品管理局（EMA）批准的疫苗，意味著中國、俄羅斯的疫苗不被認可。

《自由亞洲電台》 報導，歐聯為刺激成員國的旅遊業，17日推出「數位綠色認證」計畫，這是一套全歐盟通行的認證機制，辨識已接種疫苗者，針對性放寬出入境措施，以協助恢復歐盟成員國間的人員流動。為避免出現疫苗歧視的問題，疫苗護照最終變成「數位綠色認證」，淡化對接種疫苗後才能在歐盟各國間自由流動的限制問題。

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報導提到，「數位綠色認證」只承認獲歐洲藥品管理局批准的疫苗，意味著中國、俄羅斯的疫苗暫時不被接納。歐盟表示這是全部成員國必須承認的基本標準，但如果接種未獲歐盟批准的4款疫苗，將無法獲得歐盟分發的疫苗證書。

不過，歐盟成員國中的匈牙利和斯洛伐克，已使用了未經歐洲藥品管理局批准的中俄疫苗。歐盟執委會副主席席納斯（Margaritis Schinas）解釋說，施打未獲歐洲藥品管理局批准的疫苗，將取決於旅行目的地成員國的接受程度。

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