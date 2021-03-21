英國逾半成年人接種首劑疫苗 衛生大臣：7月要讓成年人全數接種

韓考克強調，疫苗是擺脫疫情的唯一途徑。（法新社）

2021/03/21 08:56

〔即時新聞／綜合報導〕英國在週六達成疫苗接種里程碑，有超過半數的成年人已至少接種過一次疫苗，衛生大臣韓考克（Matt Hancock）表示，英國的疫苗施打作業已超越歐盟及美國，這也代表著英國有望按照計劃鬆綁封鎖措施及重啟經濟。

綜合外媒報導，目前英國官方數據顯示，已有2690萬人接獲種第一劑疫苗，較前一天的2630萬人增加60萬人。韓考克表示這是個「偉大的成功」，並想對所有人都表達感謝，包括挺身接種疫苗的半數成年人，韓考克強調：「這非常重要，因為疫苗是我們擺脫這場疫情的途徑。」韓考克談到未來的接種目標時，表示到了4月中旬時要讓每一位50歲以上的成年人接種第一劑疫苗，7月則是要讓所有成年人都至少接種一劑。

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為了盡可能地給更多人接種疫苗，英國決定將第一次和第二次接種的間隔時間從最初計劃的4週延長到12週。公共衛生官員說，英國目前使用的疫苗接種過一次後便可提供高水準的防護力，不過仍需要接種兩劑才能提供全面保護。

然而近期隨著德國及法國等國家的病例開始增加，各界對於歐洲新一波感染的疑慮也逐漸加深，對此漢考克則說，英國必須保持警戒，不過這並不影響英國從4月12日起逐步重新開放商店、酒吧及飯店的計劃，屆時將會按照計劃進行。

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