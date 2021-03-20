武漢肺炎》疫苗開打近4個月 英國已逾半成年人接種

英國今日達成了全國一半以上的成年人接種武肺疫苗的目標。示意圖。（路透）

2021/03/20 23:06

〔即時新聞／綜合報導〕英國衛生大臣韓考克（Matt Hancock）今天公佈，英國已有超過一半以上的成年人接種武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗。英國去年12月8日開始施打疫苗，全球第一，至今耗時4個多月。

韓考克是在全國接種人數超越2600萬人之後向外界確認這項消息，每日電郵（Daliymail）指出，目前英國已有約2620萬位成年人接種過第一劑，另外有200多萬人完成了第二劑的接種流程。

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英國首相強森（Boris Johnson）也在推特上轉述了這項好消息，「英國有一半以上的的成年人都已接種過第一劑疫苗，非常感謝參與這項偉大成就的每個人，讓我們繼續向前吧！」

英國政府先前已表示他們的目標是在7月底前為所有成年人接種至少1劑疫苗，但這項計畫有可能會被歐盟阻撓。

歐盟執行委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）在8日警告，若是阿斯特捷利康（AstraZeneca）公司無法交付足夠數量的AZ疫苗，歐盟將禁止境內的疫苗出口。

根據世界衛生組織（WHO）統計，英國累計428萬886例確診，病歿人數為12萬5926人。

More than half the adult population of the UK have now received their first jab.



Many thanks to everyone involved in this fantastic achievement. Let’s keep going! pic.twitter.com/cf9kWThmuM — Boris Johnson （@BorisJohnson） March 20, 2021

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