武漢肺炎》疫苗開打近4個月 英國已逾半成年人接種

2021/03/20 23:06

〔即時新聞/綜合報導〕英國衛生大臣韓考克(Matt Hancock)今天公佈,英國已有超過一半以上的成年人接種武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19)疫苗。英國去年12月8日開始施打疫苗,全球第一,至今耗時4個多月。

韓考克是在全國接種人數超越2600萬人之後向外界確認這項消息,每日電郵(Daliymail)指出,目前英國已有約2620萬位成年人接種過第一劑,另外有200多萬人完成了第二劑的接種流程。

英國首相強森(Boris Johnson)也在推特上轉述了這項好消息,「英國有一半以上的的成年人都已接種過第一劑疫苗,非常感謝參與這項偉大成就的每個人,讓我們繼續向前吧!」

英國政府先前已表示他們的目標是在7月底前為所有成年人接種至少1劑疫苗,但這項計畫有可能會被歐盟阻撓。

歐盟執行委員會主席馮德萊恩(Ursula von der Leyen)在8日警告,若是阿斯特捷利康(AstraZeneca)公司無法交付足夠數量的AZ疫苗,歐盟將禁止境內的疫苗出口。

根據世界衛生組織(WHO)統計,英國累計428萬886例確診,病歿人數為12萬5926人。

More than half the adult population of the UK have now received their first jab.



Many thanks to everyone involved in this fantastic achievement. Let’s keep going! pic.twitter.com/cf9kWThmuM