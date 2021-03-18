透露將接種疫苗 英相強森：我一定選擇AZ

強森透露他即將接種疫苗，並且會選擇接種AZ疫苗。（歐新社）

2021/03/18 11:49

〔即時新聞／綜合報導〕由牛津大學與阿斯特捷利康（AstraZeneca）合作研發的AZ疫苗，目前爆出接種後可能出現血栓症狀而遭到多國暫停施打，然而英國仍繼續使AZ疫苗推行接種計劃，英國首相強森（Boris Johnson）17日透露，未來很快就會接種疫苗，並強調：「我一定會選用AZ疫苗。」

綜合外媒報導，英國國民保健署（National Health Service）目前正在持續推行疫苗接種計劃，目前50歲以上英國民眾皆可預約接種，現年56歲的英國首相強森17日在下議院接受質詢時透露：「關於AZ疫苗的各個事項中，我能說最好的事情就是我終於收到接種消息。」強森表示，他已接到國民保健署（National Health Service）的電話，未來很快就會去接種，而且他一定會選擇接種AZ疫苗。

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據了解，強森先前曾說過他在接種時很樂意接種任何一款獲准在英國使用的疫苗，強森選用AZ疫苗是為了公眾利益。目前英國已有2500萬人接種過第一劑武肺疫苗，疫苗種類包括AZ疫苗及輝瑞疫苗，另有170萬人已接種第二劑，完成疫苗接種作業。而強森所屬的50至59歲民眾為英國政府規劃的優先接種類別中的最後一組，英國政府計劃在4月中旬向所有50歲以上的英國民眾接種第一劑，到7月底時，英國的所有成人都會接種第一劑。

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