英國鬆綁部分防疫措施 首相強森︰變種病毒仍威脅疫苗計畫

英國居家封鎖令於當地時間週一（29日）初步鬆綁，但英國首相強森仍呼籲民眾要保持謹慎，遵守衛生準則。（路透資料照）

2021/03/29 16:04

〔即時新聞／綜合報導〕英國居家封鎖令於當地時間週一（29日）初步鬆綁，睽違近3個月，民眾終於可以在戶外進行6人以下聚會，然而，歐洲武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）新增確診情形加劇，因此，英國首相強森仍呼籲民眾要保持謹慎，遵守衛生準則，並稱變種病毒仍時時刻刻威脅著英國的疫苗接種計畫。

據《路透》報導，強森1月4日宣佈英國進入第3次全國性封鎖，配合疫苗接種計畫，強森當時表示，接下來會採取謹慎且不可逆的路徑來一步步解除限制規定，致使英國現在的狀況與歐陸部分國家大相逕庭，因此強森在當地時間29日鬆綁之際，警告變種病毒仍然為英國的疫苗接種計畫帶來風險。

請繼續往下閱讀...

《路透》指出，強森說，「我們必須保持謹慎，歐洲確診病例數仍在攀升，而新的變種病毒亦時時刻刻威脅著我們的疫苗接種計畫」，他提到，「就算現在鬆綁了，民眾還是必須要遵守衛生準則，包含針對臉部、手部與空間中的防疫，同時還要接種疫苗」。

從週一開始，英國開始有限度地開放戶外聚會，人數限定在6人以下，或是2個家庭之間，而戶外的運動設施如泳池、網球場、籃球場也可在保持社交接觸限制下作使用。然而，針對非必需的零售商或是戶外營業環境，仍得等到4月12日才會重啟，而室內娛樂場所則要等到5月17日。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法