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    全身愛馬仕差在哪？ 美富家女希爾頓豪砸16萬買迷你包給狗用

    芭黎絲希爾頓幫愛犬鑽石寶貝（Diamond Baby），購入要價約16萬的愛馬仕Micro Kelly Charm迷你包。（圖翻攝自hiltonpets個人IG）

    芭黎絲希爾頓幫愛犬鑽石寶貝（Diamond Baby），購入要價約16萬的愛馬仕Micro Kelly Charm迷你包。（圖翻攝自hiltonpets個人IG）

    2021/04/01 11:42

    〔即時新聞／綜合報導〕「愛馬仕婦人」事件鬧得沸沸揚揚，引發輿論批評，由於愛馬仕是許多上流社會名媛的最愛，就連美國富家千金芭黎絲．希爾頓（Paris Hilton）也是愛用者之一，她近日更豪砸16萬買下愛馬仕的迷你包給愛狗使用。

    綜合外媒報導，現年40歲的美國女星芭黎絲身兼演員、歌手及模特兒，坐擁3億美元（約台幣85億）身家，是知名酒店集團千金，日前她到邁阿密精品商場購物時，當場就買入了一只要價2萬4500美元（約69萬新台幣）的Bleu de Nord Togo柏金包。

    報導指出，芭黎絲還養了一隻名為鑽石寶貝（Diamond Baby）的吉娃娃，這隻狗的命可能跟人類一樣舒適，因為牠擁有了一大間巨型狗屋，裡面還鋪有地毯，裝設空調，近日她更為了愛犬購入了Micro Kelly Charm的迷你包使用，一個就要價5500美元（約16萬新台幣）。

    報導提到，販售愛馬仕包包給芭黎絲的「Privé Porter」指出，她幫愛犬購入的Micro Kelly Charm迷你包，是2020推出的版本，為數不多，該包直徑約2英寸（5公分），金色的封口跟原版一致，鎖頭上還綁著Hermès Twilly的絲巾。

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