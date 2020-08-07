驚悚！愛犬狂咬讓6歲男童臉部毀容 近千網友捐款救命

美國一名男童坎登遭家中的比特犬攻擊，造成臉上留下多處疤痕，也差點傷及喉嚨或眼睛，他的阿姨羅斯（Becky Rose）也幫忙坎登一家在募資網站「go fund me」進行募資。（圖取自募資網站「go fund me」）

2020-08-07 23:46:55

〔即時新聞／綜合報導］毛小孩是許多家庭中重要的成員，甚至有些家犬自幼陪著孩子一同成長，讓父母十分放心。但美國一名男童坎登（Camdon Bozbell）卻遭家中的比特犬攻擊，造成臉上留下多處疤痕，也差點傷及喉嚨或眼睛。

綜合外媒報導，一名6歲男童坎登正在密西根州的奶奶家，要伸手去拿零食時，名叫混亂（Chaos）的5歲比特犬竟突然發狂攻擊他，坎登的奶奶聽到尖叫聲後，趕緊從廁所出來，把撲在坎登上的狗驅離，但為時已晚，坎登已經深受重傷，其中包括了鼻骨斷裂、顱骨骨折以及神經損傷。

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坎登的母親蘭特（Tristin Lent）當天因為要上班，而將孩子交給祖母照顧，與他們分離一小時後，沒想到竟然接到警方來電，開著費時90分鐘的路程前往醫院，在醫院待了半小時後才見到兒子。

蘭特說道「他們一開始不讓我見坎登，一位護理師隨後走出來說，『好消息，他可以自行呼吸了』。我整個人嚇壞，我想為什麼不行」，發現情況比她想像的還要嚴重。

坎登因為這起意外，臉上有許多縫合針線，也將留下永久性的疤痕，鼻組織也需要進行重建，事後蘭特表示「那是我一生中最糟糕的一天。我為坎登哭了一個月」，並說道「混亂是隻可愛的狗，之前從未有過侵略性，被取名為混亂時也曾被認為不符合牠的脾氣」，表示全家人永遠不會明白為什麼混亂會突然攻擊坎登。

因為武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）大流行，坎登當時只能一個人搭上救護車前往醫院，但當他出院時，他樂觀的說「我很高興狗沒有殺死我，我沒有死，也還不想死」。

但坎登的母親則認為坎登之後必須接受心理諮商，表示「雖然坎登沒將疤痕放在心上，但面對人們的眼光還是感到不開心」。她也呼籲其他父母不要讓孩子與狗單獨相處，以免發生像他們一樣的憾事。

事後坎登的阿姨羅斯（Becky Rose）透露，坎登只和母親、姐姐同住，因此她幫忙坎登一家在募資網站「go fund me」進行募資，目前已有近千名善心人士捐款，分享數也不斷飆升，目前募到的總金額已經突破美金4萬元（約新台幣11.8萬）。

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