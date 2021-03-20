後院玩耍遭橫禍 3歲童遭鄰居2比特犬闖入咬死

美國紐澤西有2隻比特犬闖入鄰居家中，咬死在後院玩耍的3歲男童，也讓男童母親身受重傷。圖為肇事惡犬。（翻攝IG）

2021/03/20 13:08

〔即時新聞／綜合報導〕美國紐澤西州16日發生一起比特犬（Pit bull）咬死鄰居事件。3歲男童阿齊（Aziz）當時在家中後院玩耍，鄰居家2隻惡犬鑽過籬笆，在阿齊未挑釁的情況下攻擊他，阿齊母親徒手上前搭救未果，本人也重傷。知情者指出，阿齊一家曾數次向飼主反映比特犬問題，卻被飼主嘲弄，而2隻肇事惡犬飼養並未依規定登記，殺死阿齊前曾有多次攻擊人的記錄。

綜合外媒報導，阿齊一家人為巴基斯坦籍，家裡共有3個孩子，夫妻倆辛苦存錢，買下屬於自己的屋子，2月才入厝，誰料3月就發生憾事；根據目擊者消息，事發於當日下午4時半許，阿齊在後院玩耍，隔壁鄰居飼養的2條比特惡犬竟挖地穿過籬笆，闖入阿齊家對他攻擊。

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稚兒痛苦的呼救立刻引起母親注意，阿齊的母親邊大聲求救，邊徒手上前企圖拯救孩子，阿齊10歲的哥哥則機警撥打119求助；目擊者表示，他有聽見阿齊母親喊「救命」，但救援趕到時，阿齊與母親早已重傷，3歲的阿齊傷勢尤其嚴重，被救護直升機載往醫院治療仍回天乏術，阿齊母親情況也不容樂觀，目前還未脫險，即便康復，未來也將帶著一身無法平復的可怕傷疤。

阿齊的父親艾哈邁德（Tanveer Ahmed）聞訊趕回，傷痛不已的他至今未對外有公開說法，平常為人善良的他遭逢橫禍，他的同事及顧客都自發性地捐款，想協助艾哈邁德處理阿齊的後事。

根據知情者消息，阿齊一家搬到當地時，阿齊的母親便曾數次懇求比特犬飼主多加留意危險犬隻問題，卻被對方嘲笑；而這2隻惡犬在當地臭名昭著，且飼主也未依當地規定做飼養登記，2隻惡犬在咬死阿齊前就有數次攻擊當地居民的紀錄。

2隻肇事惡犬已被警方安樂死，命案調查尚在進行，目前惡犬飼主尚未依任何罪名被起訴。

圖為被咬死的3歲男童阿齊。（翻攝GOFONDME）

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