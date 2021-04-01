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    俄羅斯鼓吹「北海航線」 澳洲學者不看好

    「俄羅斯國家原子能公司」（Rosatom）的官員帕諾夫（Vladimir Panov）表示，「北海航線的發展，將會讓全球貿易更為穩定。」圖為俄羅斯的浮動核電站，沿著「北海航線」，從俄羅斯摩爾曼斯克開往俄羅斯楚科奇。（路透）

    「俄羅斯國家原子能公司」（Rosatom）的官員帕諾夫（Vladimir Panov）表示，「北海航線的發展，將會讓全球貿易更為穩定。」圖為俄羅斯的浮動核電站，沿著「北海航線」，從俄羅斯摩爾曼斯克開往俄羅斯楚科奇。（路透）

    2021/04/01 19:06

    〔即時新聞／綜合報導〕長榮「長賜號」在擱淺蘇伊士運河6天後，於本月29日脫困。不過這次的擱淺事件，卻讓俄羅斯官員開始大力吹捧「北海航線」（Northern Sea Route），因為俄羅斯如果成功說服各國，改航行「北海航線」，將會對俄羅斯帶來極大的經濟利益。

    綜合外媒報導，負責北極海路線開發的「俄羅斯國家原子能公司」（Rosatom），在25日表示，「長賜號」擱淺的事件顯示了，歐亞之間的運河航行路線是多麼的脆弱。該單位官員帕諾夫（Vladimir Panov）表示，「北海航線的發展，將會讓全球貿易更為穩定。」另一位官員科楚諾夫（Nikolai Korchunov）則表示，「不管是從短期還是長期的角度來看，北海航線的需求都會增長。」

    據悉，「北海航線」是經過北極海，連接歐洲和亞洲的航道之一。相較於蘇伊士運河，如果從歐洲到亞洲航行「北海航線」，可以減少4000海浬（約7400公里）的航程。不過由於北極冰的阻隔，「北海航線」一直以來並非主要貿易路線的選擇。

    然而近年來，由於全球暖化的緣故，冰層逐漸融化下降，俄羅斯因此大力提倡「北海航線」的優勢。因透過關稅和行政費用，「北海航線」將帶動俄羅斯經濟，並重新活絡俄羅斯的石油和天然氣工業。

    其實俄羅斯早就對「北海航線」下了巨額投資。俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）在2018年曾設下一項目標，要求沿「北海航線」運行的貨物，從2017年的1100萬噸，到2024年必須增至8000萬噸。

    不過澳洲迪肯大學（Deakin University）的國防學院戰略講師布坎南（Elizabeth Buchanan）認為，「北海航線」從商業意義上來看，並不算真正的替代路線。他表示，由於北極冰的難以預測性，會導致這條航道的保險比其他航道貴；此外，「北海航線」的險峻以及俄羅斯嚴格的過路要求，都會讓船運卻步；再加上這條航線上缺少港口，以及運輸聯繫，都會成為商業考量的因素之一。

    據悉，儘管2020年沿「北海航線」運送的貨物達3300萬噸，但主要仍集中在西部地區，真正往返歐亞之間的過境運輸並不多。「俄羅斯國家原子能公司」也已要求俄羅斯運輸部，在2024年之前將貨運目標降低至6000萬噸。

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