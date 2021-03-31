拜登次子杭特自爆與大嫂有染 妻子知情後怒轟他性變態

美國總統拜登的次子杭特（右），自爆自己和大嫂海莉有染。（美聯社）

2021/03/31 12:03

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統拜登的次子杭特（Hunter Biden），在父親競選時就曾爆出吸毒、通俄門等負面事件，如今他在將於4月6日出版的個人新書中，自爆自己曾與去世哥哥的妻子海莉（Hallie Biden）有染，還成為壓垮自己與當時妻子婚姻的最後一根稻草。

根據《太陽報》報導，由藝廊書店（Gallery Books）出版，名為《美麗事物》（Beautiful Things，暫譯）的杭特回憶錄將於4月6日問世，他在書中自曝2015年哥哥波‧拜登（Beau Biden）因腦癌去世後，他便和大嫂海莉展開了秘密戀情，消息人士稱這是壓垮杭特與前妻凱瑟琳（Kathleen Biden）婚姻的最後一根稻草。

請繼續往下閱讀...

報導指出，和杭特育有3子的前妻凱瑟琳，從舊iPad上發現杭特和海莉過從甚密，常常互傳曖昧簡訊，讓她相當震驚，因為自從波‧拜登因腦癌去世後，海莉的精神狀況就相當脆弱，需要人陪伴，而杭特當時則在設法戒毒和擺脫酒精。

報導提到，凱瑟琳多年來一直想方設法幫助丈夫杭特戒酒戒毒，但她自從發現海莉和丈夫有染後，便怒批他是「性變態」，但杭特卻以「我和海莉需要彼此，因為她失去了丈夫，而我在戒酒和戒毒」來做為出軌的理由推拖。

報導也說，藝廊書店以200萬美元（約5703萬新台幣）取得了《美麗事物》的版權，未來如果將回憶錄劇情翻拍成電影，可再賺取數百萬美元的收入，此外，書中也痛批前總統川普在競選期間，抹黑他和父親涉貪。

杭特的回憶錄《美麗事物》將於4月6日問世。（美聯社）

美國總統拜登的已故長子波‧拜登（中）和其妻子海莉（右）。（法新社）

杭特（左1）和其前妻凱瑟琳（左2）。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法